به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدعلی گودرزی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری فعالیت‌های اخیر نیروی انتظامی فارس، گفت: با تلاش و انجام فعالیت‌های علمی و اطلاعاتی متجاوز به زنان منطقه کوشک میدان دستگیر شد.

وی ادامه داد: این جوان ۲۰ ساله به نام «امین» به جرم ورود به منازل و تجاوز به عنف و سرقت پس از شش ماه انجام کارهای اطلاعاتی دقیق دستگیر شد.

فرمانده انتظامی فارس بابیان اینکه این متهم شش ماه تمام این منطقه از شیراز تحت نظارت پلیس بود، گفت: این مجرم شبانه به داخل منازل مردم رفته و با اقدام به انجام اعلام خلاف خودکرده است.

سردار گودرزی با اشاره به اینکه شناسایی این مجرم کاری بسیار سخت بود یادآور شد: تاکنون چنین موردی در هیچ کجای کشور نداشتیم که ۱۴ فقره تجاوز در داخل منزل به زنان را داشته باشد و هیچ‌گونه اثری نیز از خود به‌جای نگذارد اما خوشبختانه مأمورین انتظامی فارس با نمونه‌برداری از آثار مو، خون و.... به‌جامانده از صحنه تجاوز و آزار موفق به شناسایی شدند.

وی افزود: شلوار مجرم دریکی از این موارد درصحنه وقوع جرم جامانده بود که اما نیز به‌واسطه نامی که در زمان تحویل این شلوار به خشک‌شویی بر روی آن نوشته‌شده بود به اسم مجرم رسیدم.

فرمانده انتظامی فارس تأکید کرد: اما همنامان اسم مجرم حدود ۱۵ هزار نفر می‌شدند که طی این مدت تمامی پرونده‌های آن‌ها بررسی و مجرم شناسایی شد.

سردار گودرزی در خصوص دلیل متهم برای انجام این تجاوزها نیز گفت: این مجرم به گفته خودش در دوران نوجوانی با مشکلاتی مواجه شده بوده که باعث برهم ریختن وضعیت روحی و روانی او شده است.

وی تصریح کرد: متأسفانه در سال ۹۳ این شخص به جرم سرقت موبایل دستگیر و روانه زندان شده بود درحالی‌که امروز متوجه شدیم خانم شاکی در سال ۹۳ به دلیل حفظ ابروی خود موضوع سرقت را مطرح کرده درحالی‌که اگر در همان زمان اعلام تجاوز شده بود دیگر شاهد انجام ۱۴ فقره تجاوز در مقابل همسر و فرزندان نبودیم.

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: همکاری مردم با پلیس می‌تواند دستگیری مجرمان را سرعت ببخشد و باید یادآور شد که اطلاعات شخصی مردم در دست پلیسان امانت باقی می‌ماند.

سردار گودرزی در خصوص سرقت از بانک کشاورزی نیز گفت: صبح امروز یک سرقت از بانک کشاورزی شعبه گلستان نیز اتفاق افتاده که طی آن ۲۰ میلیون تومان به سرقت رفت.

وی تاکید کرد: متاسفانه بانکها در تامین امنیت همکاری لازم را ندارند و باید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.