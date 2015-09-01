به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سه شنبه با حضور ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروژه خانه «امن و سلامت» در کرمانشاه به بهره برداری رسید.

این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع و با اعتبار ۵۶۴ میلیون تومان به بهره برداری رسیده و از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه است.

خانه امن و سلامت کرمانشاه زیرمجموعه دفتر آسیب های اجتماعی استان بوده و دختران و زنان در معرض آسیب را ساماندهی و نگهداری می کند.

ظرفیت نگهداری این مرکز ۲۰ تا ۲۵ نفر بوده و زنان و دختران حداکثر برای ۶ ماه در این مکان نگهداری می شوند که پس از آن یا باید شرایط بازگشت به خانه برای آنان فراهم شود و یا اینکه در صورت محرز شدن بدسرپرست بودن به مراکز نگهداری بهزیستی توحیل داده خواهند شد.

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز امروز ضمن بازدید از این مرکز با زنان و دختران نگهداری شده در آن به گفتگو پرداخت و جویای مشکلات آنان شد.

مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست شماره دو کرمانشاه که این نیز از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان است امروز با حضور وزیر کار افتتاح خواهد شد.

این پروژه در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و اعتبار ۸۵۷ میلیون تومان احداث شده و هم اکنون از پیشرفت فیزیکی ۸۲ درصدی برخوردار است.

گفتنی است، خانه کودکان و نوجوانان کیمیای هستی، خانه کودکان و نوجوانان شقایق ها، خانه کودکان و نوجوانان تربیت و خانه نوباوگان از دیگر پروژه هایی سازمان بهزیستی مصوب شده در سفر رهبری است که پیش از این در کرمانشاه افتتاح و به بهره برداری رسیده است.