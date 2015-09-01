به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی در نشست روسای پارک‌های علمی و فناوری که با حضور وزیر علوم در حال برگزاری است، گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و نقش شرکت‌ها تاکید داشتند، باید به نقش پارک‌های علمی و فناوری برای تحقق این موضوع توجه کرد.

وی افزود: این نشست با تاکید وزیر علوم برگزار شد تا این نشست‌ها در آینده گسترش پیدا کند و بدین واسطه نقش فعال پارک‌ها و مراکز رشد بیش از گذشته شود.

احمدی با اشاره به چالش‌ها و برنامه‌های توسعه فناوری کشور، رویکرد، راه‌حل‌ها و سیاست‌های وزارت علوم، عنوان کرد: یکی از چالش‌های حوزه فناوری، کم‌رنگ بودن نقش بخش خصوصی در نظام توسعه فناوری در کشور است. ضعف‌هایی که در عرصه نوآوری و توسعه فناوری با آن مواجه هستیم، در بسیاری از موارد ناشی از کمرنگ بودن حضور بخش صنعت به ویژه بخش خصوصی در پژوهش، نوآوری و توسعه فناوری است.

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه ضعف در همکاری‌های بین‌المللی فناورانه، دومین چالش توسعه فناوری کشور به شمار می‌رود، گفت: یکی از موضوعات استراتژیک در توسعه علم و فناوری، استفاده از همکاری‌های بین‌المللی است، چرا که این همکاری ها منجر به انتقال دانش و فناوری به داخل کشور می‌شود و پایه دانشی کشور را ارتقا می‌دهد.

وی ادامه داد: همکاری‌های بین‌المللی فناورانه شرایط را برای ورود به شبکه‌های تولید و توزیع جهانی و همچنین بهره‌برداری و تسلط بر فناوری‌های پیشرفته فراهم می‌کند.

احمدی، عدم وجود نگاه سیستمی به تدوین سیاست‌ها و تناقضات میان آنها را سومین چالش پژوهش و فناوری در کشور دانست و گفت: عدم توجه به کل نظام نوآوری کشور و تعاملات سیستمی موجود در این نظام باعث شده که اثرات متقابل سیاست‌ها مورد توجه قرار نگیرد و همین موضوع منجر به حاکم شدن رویکردی خطی بر سیاست‌های توسعه تکنولوژی شده است که عمدتا مبتنی بر تقویت طرف عرضه بوده است.

وی، چهارمین چالش در توسعه فناوری کشور را ضعف در پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌ها خواند و عنوان کرد: یکی از نکات کلیدی که به ویژه در برنامه چهارم توسعه دیده می‌شود، وجود سیاست‌های مناسب در این برنامه است که در مرحله اجرا و پیاده‌سازی مورد توجه قرار نگرفته‌‌اند.

احمدی افزود: فقدان فضای رقابتی محرک توسعه فناوری و نوآوری از دیگر چالش‌های این حوزه در کشور است که شاید بتوان به جرات گفت مهمترین محرک نوآوری در یک اقتصاد، وجود فضای رقابتی است که باید محرک توسعه فناوری و نوآوری شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: شفاف نبودن جایگاه فناوری و نوآوری در سیاستگذاری کلان کشور از دیگر چالش‌های حوزه علم و فناوری است.

وی ادامه داد: اگر فناوری و نوآوری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و به عنوان موضوعاتی کلیدی در سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور جایگاه خود را پیدا نکنند، نمی‌توان امیدی به توسعه فناوری و نوآوری در کشور داشت.

احمدی اظهار داشت: «فقدان مکانیزم‌های مربوط به طرف تقاضا و حاکمیت نگاه خطی و دستوری در سیاستگذاری‌ها»، «ناهماهنگی و موازی‌کاری نهادهای متولی»، «ضعف در سیاستگذاری توسعه فناوری»، «عدم یکپارچگی میان سیاست‌‌های توسعه فناوری با سایر سیاست‌ها»، «ضعف نهادهای مالی در توسعه فناوری» از دیگر چالش‌های فناوری در کشور به شمار می‌روند.

معاون پژوهشی وزیر علوم افزود: «ضعف مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی در خلق ارزش از طریق فناوری»، «ارتباط نامناسب صنعت و دانشگاه و بی‌توجهی به همکاری‌های شبکه‌ای»، «کمبود نیروی انسانی متخصص توسعه و مدیریت فناوری»، «پایین بودن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های توسعه فناوری»، «ضعف در جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی» و «ضعف در کارآفرینی شرکت‌های کوچک و متوسط نوآور»، چالش‌های فناوری در کشور به شمار می‌روند.

وی در خصوص اهداف و راهبردهای توسعه فناوری در کشور اظهار داشت: افزایش کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری و بهبود تجاری‌سازی فناوری از اهداف توسعه فناوری در کشور به شمار می‌روند که باید راهبردهایی از قبیل حمایت از کارآفرینی‌های فناورانه و توسعه شرکت‌های نوپا، انشعابی و SMEهای دانش‌محور، تشویق صنایع و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی و فناوری‌های توسعه یافته، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تقویت و گسترش زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پارکها از راهبردهای ما برای تحقق این هدف به شمار می‌رود.

احمدی ادامه داد: بهبود زیرساخت‌های لازم و حمایت از توسعه فناوری و نوآوری در بنگاه‌های تجاری، افزایش صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری، بهبود زیرساخت‌های انتقال و انتشار دانش و فناوری، افزایش جریان دانش و فناوری در مرزهای ملی و بین‌المللی، بهبود عملکرد در حوزه مدیریت و سیاستگذاری فناوری، افزایش توان خلق فناوری و فرهنگسازی و توسعه سرمایه انسانی از اهداف وزارت علوم در توسعه فناوری کشور به شمار می‌رود.

چالشهای پیش روی پارکهای علم و فناوری

معاون پژوهشی وزیر علوم در خصوص چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی پارک‌های علمی و فناوری، گفت: کمبود فضای فیزیکی و زیرساخت‌های پارک‌های علمی و فناوری از چالش‌های اساسی پارک‌ها به شمار می‌روند.

وی افزود: با توجه به اینکه مشکلات کلی اقتصادی کشور همچون وابستگی به نفت، رکود تورمی، موقعیت نامناسب در شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد، فضای کسب و کار، نوآوری و نرخ انباشت شاخص‌های اقتصاد دانش‌محور، کم بودن اعتبارات پارک‌ها، چالش اقتصادی شدید دولتی و نفتی در مشکلات به وجود آمده برای پارک‌ها موثر هستند.

به گفته احمدی، افزایش سهم بودجه پارک‌ها در برنامه ششم، شبکه‌سازی شرکت‌های موجود و توانمندسازی آنها در جهت افزایش رقابت‌پذیری، بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان با ایجاد ارتباط ارگانیک بین شرکت‌های استان و شرکت‌های معتبر خارجی در جهت انتقال فناوری از راهکارهای اساسی وزارت علوم در جهت رفع مشکلات پارک‌ها به شمار می‌روند.

عملیاتی نشدن ابلاغ رئیس جمهور

معاون پژوهشی وزارت علوم همچنین پیچیدگی روند اعطای تسهیلات مربوط به تجاری‌سازی، عملیاتی نشدن ابلاغ رئیس جمهور مبنی بر انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با شرکت‌های دانش‌بنیان، عدم وجود اطلاعات درست و به روز از فناوری‌های کشور، عدم وجود سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، کمبود نیروهای انسانی متخصص در حوزه فناوری و ... از مشکلاتی هستند که بر سر راه توسعه فناوری وجود دارند.

وی در خصوص برنامه‌های پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: ارزیابی و پایش تمامی پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری و توجه به کیفیت و بهره‌وری آنها و رتبه‌بندی پارک‌ها یکی از برنامه‌های آینده فناوری وزارت علوم به شمار می‌رود.

ایجاد ۵ کریدور علمی

احمدی با بیان اینکه ایجاد پارک‌های فناوری تخصصی، ترویج فرهنگ کارآفرینی و ایجاد کردن زیرساخت‌های توسعه اقتصادی از اقدامات وزارت علوم برای توسعه فناوری و از میان بردن مشکلات فناوری در کشور هستند، گفت: فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه اقتصادی منطقه‌ای از طریق ایجاد ۵ کریدور علم و فناوری شامل تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و یزد از دیگر برنامه‌های توسعه فناوری است.

معاون پژوهشی وزیر علوم در خصوص برنامه‌های بهبود کیفیت پارک‌ها و مراکز رشد، گفت: تعیین تکلیف پارک‌ها و مراکز رشد که دوره مجوز اصلی آنها به اتمام رسیده، به روز رسانی قوانین و مقررات مرتبط با پارک‌ها و مراکز رشد، ایجاد دستورالعمل یا آیین‌نامه‌های پارک‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران و کارشناسان پارک‌ها، برنامه‌های بهبود کیفیت پارک‌ها و مراکز رشد وزارت علوم به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه طرح پایش پارک‌ها و مراکز رشد از تیرماه سال ۹۳ آغاز شده است، تصریح کرد: تاکنون ۲۸ پارک را بازدید کرده‌ایم و گزارش ۲۶ پارک نیز تهیه شده است. همچنین از ۱۵۳ مرکز رشد علم و فناوری نیز بازدید داشته‌ایم.

احمدی در خصوص طرح آمایش فناوری در استانها و نقشه راه فناوری آنها، گفت: ساماندهی پارک‌ها بر اساس ماموریت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای انجام می‌گیرد و این طرح عملی می‌شود.

همکاری های علمی با ۳ کشور

معاون پژوهشی وزارت علوم در خصوص تعاملات بین‌المللی اظهار داشت: اولویت‌های گسترش تعاملات بین‌المللی در سال ۹۴ تعیین شده است و قرار است با آفریقای جنوبی، ایتالیا و قزاقستان همکاری‌هایی در زمینه‌های مختلف داشته باشیم.

احمدی ادامه داد: برنامه‌های عملیاتی برای گسترش تعاملات بین‌المللی با آفریقای جنوبی از سال ۲۰۱۶ آغاز شده و زمینه‌های همکاری در حوزه بیوتکنولوژی، محیط زیست و علوم کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و اقیانوس‌شناسی هستند.

وی با بیان اینکه مذاکرات کارشناسی با ایتالیا، آغاز شده و برنامه‌ریزی‌هایی در خصوص کمیته مشترک دو کشور انجام گرفته، گفت: برای همکاری با قزاقستان قرار است شرکت‌های مستقر در پارک‌ها با محوریت پارک خراسان رضوی باشد.

معاون پژوهشی وزارت علوم در خصوص برنامه‌های پساتحریم وزارت علوم، گفت: ایجاد همکاری‌های مشترک پارک‌ها و دانشگاه‌های کشور با کشورهای دارای قرارداد همکاری برای انتقال تکنولوژی، حمایت از حضور محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در فن‌بازار داخلی و خارجی و همکاری پارک‌های بین‌المللی از برنامه‌های پساتحریم وزارت علوم در جهت توسعه فناوری در کشور هستند.

ایجاد فن بازار تور مجازی

احمدی افزود: ایجاد فن‌بازار تور مجازی و تقویت قدرت بازاریابی با توسعه کنسرسیومی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌ها از برنامه‌های در دست اقدام وزارت علوم برای توسعه صنایع در کشور به شمار می‌رود.

معاون پژوهشی وزیر علوم افزود: بنا داریم تور مجازی برای پارک‌ها ایجاد کنیم تا هر شرکت و پارکی خواستار ارتباط با پارک‌های علمی و فناوری ایرانی است، از این طریق ارتباط و یا حتی معامله کند.