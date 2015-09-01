محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزش باد شدید از امروز بعد از ظهر تا ساعات پایانی شب در قم ادامه خواهد داشت اما از روز چهارشنبه سرعت وزش باد کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه دمای هوای قم فردا مجددا کاهش خواهد داشت، افزود: دمای هوا در روز چهارشنبه به ۳۴ درجه می‌رسد.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی قم عنوان کرد:‌سرعت وزش باد شب گذشته در شهر قم به ۶۰ کیلومتر بر ساعت و در کوشک نصرت به ۸۶ کیلومتر بر ساعت رسید.

وی با اشاره به وجود آلودگی هوا در شب گذشته، افزود: امروز با بارش باران آلودگی هوا کاهش یافته است.

قاضی در خصوص میزان بارندگی امروز صبح نیز افزود: میزان بارندگی در شهر قم ۲ دهم میلی متر‏، در سلفچگان ۶ دهم میلی متر، در طایقان یک و نیم میلی متر و در منطقه جمکران یک میلی متر بوده است که بارندگی‌ها به صورت پراکنده در بعد از ظهر امروز نیز ادامه می‌یابد.

وی در پایان گفت: سرعت وزش باد امشب در قم به ۶۵ کیلومتر بر ساعت نیز خواهد رسید.