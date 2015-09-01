به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح واحدهای اولین نیروگاه تلمبه‌ای ذخیره‌ای کشور در سیاه‌بیشه چالوس، از دوران پسا تحریم به‌عنوان فرصت و تهدید یاد کرد و گفت: همچنان که مدیریت کشور وابسته به نخبگان بوده، در این دوران نیز باید نخبگان کمک‌حال دولت باشند و نباید دستاوردهای علمی بزرگی که در دوران تحریم به دست آوردیم در دوران پساتحریم مورد بی‌توجهی قرار دهیم.

جهانگیری، گفت: بازار ایران نباید تبدیل به بازار مصرفی محصولات خارجی شود و حراست از دستاوردهای، علمی، تجاری، فناوری و مهندسی باید مدیریت و مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در سالهای ۷۶ تا ۸۳ رشد سرمایه‌گذاری کشور ۸.۹ درصد بوده است ولی در سالهای وفور درآمدهای نفتی بالغ‌بر ۹۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تقلیل یافت و به ۵.۵ درصد رسیده بود.

جهانگیری بیان داشت: متأسفانه سرمایه‌گذاری به جای کارهای اقتصادی و بنیادی مصروف به تبادل کالاهای خارجی شده است که نیازمند توجه جدی‌تر هستیم.

جهانگیری گفت: مشکل تحریم‌های ظالمانه غرب با درایت و رهنمودهای رهبری و دولت تدبیر و امید به یک توافق خوب رسیده است و امیدواریم در سال جاری با توافق نهایی، بخش وسیعی از تحریم‌های کشور رفع شود.

نیروگاه سیاه بیشه استثنایی و بزرگ است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به افتتاح تمامی واحدهای نیروگاه تلمبه‌ای ذخیره‌ای سیاه‌بیشه افزود: نیروگاه‌هایی با این فناوری و روش جدید، استثنایی است و با افتتاح تمامی واحدهای نیروگاه سد سیاه‌بیشه، هم ملت ایران و هم تمامی ملت مسلمان خوشحال شدند.

وی بابیان اینکه همه دولت‌ها در تکمیل و احداث و بهره‌برداری از سد نیروگاهی سیاه‌بیشه سهم داشتند، به شرایط ویژه آب و برق در کشور و چالش‌های جدی بحران آب در کشور اشاره کرد و گفت: در بخش آب با چالش‌های جدی مواجه هستیم که نیازمند مدیریت دقیق، مدیریت صحیح و اصولی بر مصارف آبی است.

جهانگیری با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی آب، تغییر اقلیم و اتفاق در آب کشور را سبب بروز چالش‌های جدی در کشور دانست و گفت: باید بتوانیم موقعیت و وضعیت بحرانی کشور ناشی از تغییرات اقلیم و آب را مدیریت کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اظهار اینکه در بخش مدیریت آب، وزارت نیرو، طرح‌های خوبی تهیه‌کرده است، گفت: ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و باید الگوی کشت کشاورزی دچار تغییر و بهینه‌سازی شود.

استقرار صنایع همسو در سواحل

وی با اشاره به بحران آب در مازندران گفت: مازندران با توجه به سرشار بودن رودخانه‌ها اما با محدودیت و مدیریت منابع آب مواجه است و الگوی کشت و آمایش سرزمین با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور مهم است.

جهانگیری با اشاره به استقرار صنایع همسو با محیط‌زیست گفت: بسیاری از صنایع در نقاط آب خیز استقرار یافتند و در دولت یازدهم نیز استقرار صنایع همسو در کنار سواحل ازجمله عمان و خلیج‌فارس در دست برنامه‌ریزی است.

معاون اول رئیس‌جمهور، یادآور شد: سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان از استقرار صنایع ولیدی محروم مانده است و عزم جدی در این زمینه نیازاست.

وی با اشاره به محدودیت‌های سواحل دریای خزر گفت: برای استقرار صنایع همسو با محیط‌زیست، این قابلیت برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور به دو مشکل عمده وزارت نیرو در ابتدای این دولت اشاره کرد و گفت: حجم بالای بدهی و اخذ ۲۲۰ میلیارد تومان یارانه به‌صورت ماهانه ازجمله مشکلات بوده و تلاش شده در این دو بخش علیرغم همه مشکلات و تحریم‌ها، برای رفع آن اقدام شود.

وی از پیمانکاران ایرانی به‌عنوان پیمانکاران مظلوم یادکرد و گفت: تلاش می‌کنیم بدهی‌های آنان رفع شود.

جهانگیری با اشاره به تأخیر سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی کشور گفت: این عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری وجود دارد و نیازمندیم به‌طور متوسط سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه ایجاد کنیم.