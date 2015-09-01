حمید دنیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وجود سه هزار و ۹۵۰ تعاونی در استان زنجان خبر داد و افزود: از این تعداد دو هزار و ۷۰۰ تعاونی فعال است.
وی به تعاونیها بانوان اشاره کرد و اظهار داشت: ۷۰ درصد از تعاونیها را بانوان تشکیل میدهند.
معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تعاونیهای بانوان در بخشهای صنایعدستی، حمل و نقل کشاورزی فعال هستند.
وی تصریح کرد: در استان زنجان ۲۴۸ تعاونی منحل شده است.
معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به تأسیس تعاونیهای جدید در استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته ۹۰ تعاونی تشکیلشده و امسال ۳۰ تعاونی تأسیس شده است.
دنیایی افزود: ما تعاونیهایی که قابلیت فعالیت را داشته ولی منحل شده باشند، را احیاء میکنیم.
وی اعضای تعاونیها را ۹۵۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: این میزان جمعیت ۸۰ درصد جمعیت استان را تشکیل می دهد و در این میان از این تعداد ۷۵۰ هزار نفر اعضای تعاونیهای سهام عدالت و تنها ۲۰۰ هزار نفر را اعضای سایر تعاونیها تشکیل میدهند.
نظر شما