دردسر تازه تیم والیبال پیکان برای فسخ قرارداد بازیکن فنلاندی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان تیم والیبال پیکان تهران بعد از توافق نهایی با ورمیلیو، پاسور ایتالیایی به دنبال فسخ قرارداد با میکو اویوانن فنلاندی هستند. این بازیکن چندی پیش با پیکانی‌ها توافق کرد و قرارداد رسمی با آنها بست.

بر اساس قوانین لیگ ایران در هر بازی دو بازیکن خارجی می‌توانند به طور همزمان در داخل میدان حضور پیدا کنند و پیکانی‌ها از قبل با نیکولوف بلغاری و ورمیلیو ایتالیایی قرارداد بسته بودند برای همین میکو اویوانن شرایط حضور در ترکیب را نخواهد داشت و نیمکت نشینی او با توجه به میزان قراردادش قابل توجیه نیست.

با این حال بازیکن فنلاندی مخالف فسخ قرارداد است و این موضوع به دردسر تازه پیکانی‌ها تبدیل شده است. این بازیکن به طور متوسط در هر بازی دو رقمی امتیاز کسب کرده و سال گذشته نیز در تیم Czarni Radom لهستان یکی از بهترین‌ها بوده است.