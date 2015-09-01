به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام شماره حساب کمک‌های نقدی هواداران پرسپولیس به این باشگاه، سرو صدا‌های بسیاری ایجاد شد، از کریم باقری و بازیکنان که دلخور شدند و حرف از اعتصاب زدند که بگذریم می‌رسیم به انتقادهای رسانه‌ها‌یی که در انتظار معرفی اسپانسر پرسپولیس بودند.

در واقع طرح هر هوادار یک اسپانسر با اقبال بازیکنانی که می‌گفتند صدقه نمی‌خواهیم وارد مرحله بدی شد و به صورت یک طرح انفعالی باقی ماند. نکته اما زمانی داغ‌تر شد که سرپرست باشگاه پرسپولیس این طرح را خود‌جوش معرفی کرد و مشخص شد که هیات مدیره هم در جریان این طرح نبوده و آن را مصوب نکرده است.

با این وجود اما آن طرح همچنان تبلیغ می‌شود و برخی هم به حساب مشخص و اعلام شده از سوی کانون هواداران پول واریز کرده‌اند در حالی که باشگاه پرسپولیس رسما آن را تایید نکرده و عملا این طرح را باید متوقف شده تلقی کرد.

مهمترین بحث اما پس از اعلام سرپرست باشگاه مبنی بر خودجوش بودن این طرح آن است که اگر این طرح مصوب هیات مدیره باشگاه نیست و خودجوش است چرا در سایت رسمی باشگاه پرسپولیس تبلیغ می‌شود و مهمتر از آن این که این پول‌ها و کمک‌های هواداران پرسپولیس به حساب چه کسی واریز شده است؟

اگر طرح مصوبه باشگاه بود، صرف‌نظر از درستی یا اشتباه بودن آن مشخص بود که پول مستقیما به حساب باشگاه واریز می‌شود اما حالا که این طرح مصوبه هیات مدیره نیست باید تاکید کرد عدم شفافیت در صلاحیت، عدم بازرسی و عدم رسمی بودن آن پیش کشیده می‌شود.

این در حالی است که کمک‌های مردمی عملا به باشگاه‌های دولتی چندان قانونی نیست و در مقاطع بسیاری توسط وزارت ورزش و پیش از آن سازمان تربیت بدنی رد شده است.

طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس باید مشخص کند که این کمک‌ها به حساب چه کسی و یا چه کسانی واریز می‌شود و بدون مصوبه به کدامین دلیل در سایت باشگاه خبر و گزارش آن را منتشر کرده‌اند.

اصالتا آیا کسی می تواند بدون مصوبه هیات مدیره پرسپولیس شماره حساب اعلام کند و مردم هم به آن شماره حساب پول نقد واریز کنند؟ لازم است در این رابطه شفافیت صورت بپذیرد که اصالتا کانون هواداران که یک شرکت خصوصی«ngo» است حق دارد مردم را به واریز پول به حساب خودش ترغیب کند؟

وزارت ورزش و جوانان که متولی باشگاه پرسپولیس است در ادامه ناکارآمدی هایش برای این باشگاه هنوز در مورد این طرح جدید اظهار نظری نکرده است. لابد توجیه آنها این است که ما هیات مدیره انتخاب کرده ایم و آنها باید مشکلات مالی را حل کنند. اما آیا گرفتن پول از مردم و رفتن آن به جیب کسانی که به درستی معرفی نشده اند و مشخص نیست چه کسانی هستند، راه درست و منطقی است؟