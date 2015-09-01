جرقه‌ آتشی در بازار همدان بحران بزرگ شهری می آفریند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری ظهر سهشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان همدان از همه تلاشهایی که در شهرستان همدان در راستای استقبال از کاروان تدبیر و امید انجام شد، تشکر کرد و اظهار داشت: حضور خودجوش مردم تجلی همدلی و همزبانی بود که مقام معظم رهبری سال را به این عنوان نامگذاری کردند.
وی بابیان اینکه دستگاههای دولتی نقش آمادهسازی را برای سفر هیئت دولت به استان همدان داشتند، هزینههای سفر کاروان تدبیر و امید برای استان همدان را ناچیزتر از سفر دولتهای گذشته به همدان عنوان کرد و اظهار داشت: در سفر دولت یازدهم به همدان ۸۴۷ میلیارد تومان در مدت دو سال در اختیار استان قرار گرفت.
افشاری ادامه داد: همچنین بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تسهیلات بانکی برای مدت دو سال به استان همدان اختصاص داده شد.
وی در ادامه به موضوع مدیریت بحران اشاره کرد و افزود: در محیط خانوادگی نیز وقتی شرایط غیرعادی پیش میآید همه باید وظایف خود را انجام دهند چراکه وقتی شرایط غیرعادی شود وظایف سنگینتر خواهد شد.
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرماندار همدان با تأکید بر اینکه مسئولان باید در مواقع بحرانی و اضطراری در دسترس باشند، عنوان کرد: اگر تلفن همراه مسئولی در زمان بحران خاموش و در دسترس نباشند تخلف محسوب میشود.
حسین افشاری بابیان اینکه بازار همدان ازلحاظ ایمنی در شرایط خوبی قرار ندارد، عنوان کرد: عمده خطراتی که بازار، مغازهها و کسبه را تهدید میکند مربوط به نحوه توزیع برق داخل مغازهها است و شرکت توزیع برق اقدامات لازمی که توانسته انجام داده است.
وی بابیان اینکه کسبه نیز باید در راستای ایمنسازی مغازههای خود همکاری کنند چراکه آغاز حوادث در بازار از برق است، افزود: وضعیت برق بازار خوب نیست و اگر در بازار همدان جرقهای رخ دهد به بحران بزرگ شهری تبدیل میشود.
مدیر امور دو برق همدان نیز در ادامه بابیان اینکه شرکت توزیع برق سال گذشته و امسال ۵۰۰ میلیون تومان هزینه برای اصلاح سیستم برق بازار بازار انجام داده است، اظهار داشت: هرگونه تعمیرات و تغییری که در داخل راستهبازارها و مغازهها انجام میشود باید شرکت توزیع برق در جریان قرار گیرد.
ایرج صابری بابیان اینکه قبل از تعمیرات باید حتماً استعلام شود تا شرکت توزیع برق ازلحاظ تأسیسات بتواند کمکهای لازم را انجام دهد، افزود: با توجه به بحران انرژی در کشور، در بازار همدان حجم وحشتناکی از لامپهای پرمصرف وجود دارد.
وی با عنوان اینکه مغازهدارها برای فروش رفتن اجناس خود حجم بالایی لامپ پرمصرف استفاده میکنند و این امر به معضلی تبدیلشده است، افزود: باید فکری برای استفاده از لامپهای پرمصرف در بازار صورت گیرد.
مدیر امور دو برق همدان بابیان اینکه این آمادگی وجود دارد تا پروژههای داخل بازار به اجرا برسد، بیان کرد: باید برای بازارچه قدس فکری اساسی شود چراکه همه کارهای این بازارچه انجامشده اما کسبه نیز باید پیشقدم شوند تا کار انجام شود.
ایرج صابری بیان کرد: ایمنسازی هر مغازهای ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد و مغازهای که ۱۰۰ میلیون کالا دارد برای ایمنی فقط باید ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان هزینه کند.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح سیمکشی مغازه ۲۰ متری هزینه زیادی ندارد، بیان کرد: در صورت صلاحدید اخطارهای لازم به مغازههایی که استانداردها را رعایت نکردهاند داده می شود.
مدیر امور دو برق همدان با عنوان اینکه اگر در بازار حریقی صورت گیرد و اتفاقی افتد چون مرکز سیستم اعلام حریق در بازار وجود ندارد مشکلات فراوانی ایجاد میشود، افزود: بازاری با این قدمت باید یک مرکز برای رصد دستگاههای اعلام حریق داشته باشد.
کارشناس مدیریت بحران استانداری همدان نیز در ادامه در خصوص برگههای اعلام حادثه و خسارت، اظهار داشت: برگههای اعلام حادثه و خسارت همیشه از سوی دستگاههای شهرستانی به مدیریت بحران ارسال میشد و سلیقهای بود.
علیاصغر وجدانی بابیان اینکه با توجه به دستورالعملی ارسالی از تهران برای جلوگیری از موازی کاری برگههایی برای فرمانداران ارسال شد که ازاینپس اعلام حوادث و خسارت باید با توجه به این برگهها باشد، بیان کرد: برگهها شامل سه نوع است.
وی با تأکید بر اینکه یکی از برگهها مقدماتی و مربوط به اعلام حوادث طبیعی و انسانساز بزرگ است، ادامه داد: کسانی که در جریان حادثه قرار میگیرند فرم مقدماتی را پر میکنند و این فرم به امضای فرماندار میرسد.
کارشناس مدیریت بحران استانداری همدان عنوان کرد: بعد از پر کردن برگههای مقدماتی، دستگاههای شهرستانی باید با همکاری دستگاه اجرایی استانی نسبت به تکمیل برگههای ثانویه اقدام کنند و برگهها حتماً باید از طرف دستگاه استانی امضا و به مدیریت بحران تحویل داده شود.
مسئول مرکز پیشبینی هوای استان همدان نیز در ادامه میانگین سرعت باد در روز گذشته در همدان را ۷۵ کیلومتر در ساعت عنوان کرد و اظهار داشت: روز گذشته در همدان تندباد اتفاق افتاد و طوفان نبود.
نادر پیرتاج با تأکید بر اینکه زمان وقوع تندباد ۱۵ دقیقه و در مناطق فامنین، رزن و آوج بود، ادامه داد: گردوخاک ایجادشده به خاطر خشکی زمین بود و این مسئله باعث کاهش دید تا ۵۰ متر شد.
وی با عنوان اینکه بر اساس الگوها و نقشهها، امروز بعدازظهر هم امکان اینکه تندبادی رخ دهد وجود دارد، ادامه داد: فردا صبح سیستم بارشی از استان همدان خارج و دما در نزدیکی صبح بهصورت محسوسی خنک میشود.
مسئول مرکز پیشبینی هوای استان همدان بیان کرد: سه روز گذشته نیز در خصوص مسائلی از جمله سیل آبی شدن، وزش باد شدید و غیره هشدارهایی داده بودیم.
