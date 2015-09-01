به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم «دوال» به پایان رسیده و قرار است سکانس های باقی مانده با مشخص شدن محل برگزاری مسابقات کشتی باچوخه در یکی از کشورهای سوییس یا آلمان تصویربرداری شود. این فیلم به کارگردانی محمد عبدی زاده و تهیه کنندگی مریم قاسم آبادی در حمایت از یک ورزش باستانی که این روزها رو به فراموشی رفته ساخته می شود.

در این فیلم علاوه بر بازیگران سینما و تلویزیون قهرمانان مطرح کشتی ایران و جهان همچون ایوب حسنی، ناصر نیک سرشت، جواد محجوب، عبدالرضا فرح‌دل، علی رحیم پورو … به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین قرار است قهرمانان دنیا در رشته کشتی که در آبان ماه رقابت‌شان در مسابقات جهانی کشتی باچوخه آغاز می شود جلوی دوربین «دوال» بروند.

«دوال» در موسسه مه بینا تصویر تهیه می‌شود و مریم قاسم آبادی و روح الله جعفربگلو تهیه کنندگان آن هستند. سایر عوامل عبارتند از عباس عسگری: مدیر فیلمبرداری، روح الله جعفربگلو: مدیر صدابرداری، شاهین عبدی‌زاده: مدیر برنامه ریزی و عکاس، سعید مسرور: دستیار اول کارگردان، هدایت میرصمدزاده: مدیر تولید، یوسف بهشتی: طراح صحنه و لباس، حمیدرضا یوسفی: چهره‌پرداز.

رضا صفایی‌ پور، ذبیح افشار، آرش تاج، ایوب حسنی، ناصر نیک سرشت، عبدالرضا فرح‌ دل، سمیرا زنگانی، مریم نوروزی، یعقوب دلشاد، محمد تقی پرگاله، اشرف اکبریان، علی اکبر دلشاد، هادی منتظری، یوسف بهشتی، حمیدرضا یوسفی، جواد محجوب، علی رحیم پور، محمد نیک سرشت بازیگران این اثر ویدیویی هستند.