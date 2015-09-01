تدوین پیش نویس سند راهبردی تغییر اقلیم کشور در مراحل نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ناصری، مدیر پروژه تغییرات آب و هوای سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب، به بحث کشاورزی و امنیت غذایی در کنار موضوع منابع آب به عنوان مهمترین موضوع در زمینه سازگاری برای بقاء در مباحث تغییر اقلیم در ایران اشاره کرد و گفت: اقلیم هم در مصرف محصولات کشاورزی و هم در دسترس بودن محصولات کشاورزی تاثیر دارد.

وی ادامه داد: هر اقدامی که منجر به بهینه سازی در مصرف آب، محصولات کشاورزی و هدفمند کردن نوع مصرف باشد به عنوان اقدامات سازگاری برای بقاء محسوب می شود.

مدیر پروژه تغییرات آب و هوا سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تغییرات نامطلوبی در وضعیت اقلیم کشور در حال اتفاق افتادن است، افزود: هر اقدامی که منجر به کاهش مصرف یا بهینه شدن نوع مصرف بشود، در جهت سازگاری با تغییر اقلیم قابل توصیه است.

ناصری خاطر نشان کرد: در مباحث کشاورزی و امنیت غذایی، مواردی همچون افت عملکرد تولید برنج و گندم در شرایط خاص یا تغییراتی که در بازار محصولات کشاورزی بخاطر کمتر در دسترس قرار گرفتن اقلام محصولات رخ می دهد، موضوعاتی می باشند که مستقیما با اثرات تغییر اقلیم در ارتباط هستند.

مدیر پروژه تغییرات آب و هوا سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: در مباحث تاثیر تغییر اقلیم در کشاورزی و امنیت غذایی، علاوه بر بررسی مواردی که مستقیما متاثر از تغییر اقلیم هستد، موارد غیر مستقیم که در قالب موضوعات افزایش سازگاری برای بقاء است، مورد بررسی قرار می گیرند.

ناصری ادامه داد: در این راستا، علاوه بر اینکه با نماینده های دستگاه های اجرایی مختلف در جلسات کارشناسی درباره اقدامات مربوط به سیاست های کلان، راهبردها و سیاست های اجرایی در کل بخش کشاورزی در برنامه ششم و برنامه های هفتم و هشتم مذاکره کردیم و گفتمان در زمینه سیاست های کلان در بخش زراعت، باغداری هم انجام شده است.

مدیر پروژه تغییرات آب وهوا سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در جلسه پنجمی که برای کشاورزی برگزار می شود، ، سیاست های بخش شیلات، ، دامپروری باید بررسی شوند.

وی تصریح کرد: ما نقاط ضعف و قوت یا تهدید و فرصت ساختار را در مباحث آب، کشاورزی، امنیت غذایی، تنوع زیستی، انرژی در بخش های مختلف کشور متناسب با اثرات تغییر اقلیم بازشناسی کردیم و براساس این رفتارشناسی، یک سری راهکارهای کلی پیشنهاد کردیم و سپس سیاست های کلان، راهبردها و سیاست های اجرایی را متناسب با پیش نویس دفتر تغییرات آب وهوا و با توجه به نظر جمعی تعیین شد.

فقدان برنامه آمایش مهمترین چالش در حوزه سازگاری برای بقاءاست

ناصری گفت: مهمترین چالشی که در حوزه سازگاری برای بقاء توسط کارشناسان مطرح شد، فقدان برنامه آمایش در کشور است.

وی در ادامه گفت: برنامه های توسعه دستگاهی در کشور به هیچ وجه یک ساختار به هم پیوسته و منسجمی را ندارد و دستگاه ها براساس وظایفی که بر عهده دارند، یک سری اهداف جاه طلبانه ای را تعریف می کنند که ممکن است با برنامه های بخش های دیگر یا دسترسی به اقلام پایه و زیرساختی مغایرت داشته باشد.

مدیر پروژه تغییرات آب وهوا سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه برنامه آمایش کشور هنوز تدوین نشده، افزود: هم اکنون دنیا از مرحله آمایش گذر کرده و به دنبال برنامه های توسعه پایدار براساس مدل های به هم پیوسته آب، غذا، انرژی و اقلیم هستند.

ناصری تصریح کرد: باید از مرحله آمایش عبور کنیم و برنامه ریزی را در کشور براساس مدل به هم پیوسته و چهار وجهی آب، اقلیم، انرژی و امنیت غذایی که به مدل نکسوز معروف هستند، قرار دهیم تا یک جامعه پویا داشته باشیم. در غیر اینصورت ساختار جامعه دچار فروپاشی می شود.

تمدن های زیادی در تاریخ بخاطر خشکسالی فروپاشیده است

ناصری با اشاره به اینکه در تاریخ، تمدن های زیادی بودند که بخاطر خشکسالی های مداوم فروپاشیدند.، گفت: نوسانات اقلیمی باعث تغییر الگوی بارش و از بین رفتن منابع غذایی می شود که در نهایت منجر به افت تراز انرژی جامعه و فروپاشی ساختار یک تمدن می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز کشورهایی دچار خشکسالی هستند و در حال از دست دادن منابع آب خود هستند، دچار همین سرنوشت خواهند شد. کشورهای در حال خشکسالی، علاوه بر اینکه منابع جمعیتی خود را از دست می دهند، امکان تامین منابع غذایی خود را نیز از دست داده، و قیمت انرژی در آن ها خیلی افزایش پیدا می کند و با تشدید این چرخه تمدن این کشور فرو می پاشد.

مدیر پروژه تغییرات آب وهوا ادامه داد: اگر برنامه ریزی در کشورهای خشک براساس شرایط بهینه در این چهار وجه باشد، می توانیم به توسعه پایدار در آن ها امیدوار باشیم. البته، هیچگاه برای اقدام دیر نیست، اما هر چه زمان بگذرد هزینه های اقدامات جبرانی در کشور برای سازگاری بالا می رود و ممکن است بجایی برسیم که این هزینه ها را نتوانیم تحمل بکنیم.