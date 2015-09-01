حسین ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در اسفند سال جاری اظهار داشت: این جشنواره همزمان با هفته نیکوکاری در اصفهان و سایر استان‌‌های کشور برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری سومین شورای سیاستگذاری این جشنواره در هفته جاری ابراز داشت: این جلسه با حضور اعضای این شورا و همچنین مهدی مسعود شاهی، معاون فرهنگی سازمان سینمایی فارابی برگزار شد.

وی برگزاری کارگاه‌‌های آموزشی فیلم‌نامه نویسی، مستند و فیلم داستانی را از دیگر مصوبات سومین جلسه شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان عنوان کرد و گفت: این کارگاه‌‌های آموزشی با همکاری اساتید برجسته کشوری و اصفهانی از اول مهر ماه برگزار می‌شود.

ملایی افزود: حمایت از تولید نیز در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی انجام خواهد شد و بر این اساس نسبت به بودجه جشنواره تولیدات را نیز حمایت خواهیم کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ۳۵ روز تا پایان زمان ارسال آثار به پنجمین دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات فرصت باقی است، اضافه کرد: از این رو مقرر شد تبلیغات رسانه‌ای جشنواره نیز در رسانه‌‌هایی که بیشترین همکاری را با جشنواره داشته‌اند صورت پذیرد.

رئیس جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در ادامه با اشاره به برگزاری نشست مطبوعاتی این جشنواره در هفته پایان شهریور ماه ابراز داشت: در این نشست اعضای هیات انتخاب و دبیر هنری جشنواره معرفی خواهند شد.