دیگر تئاتر عروسکی ایران در هیأت مدیره یونیمای جهانی جایگاهی ندارد

بهروز غریب‌پور که تجربه ۲۰ سال حضور و فعالیت در یونیما (اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی) را داشته درباره وضعیت و جایگاه فعلی مبارک _ یونیمای ایران در یونیمای جهانی به خبرنگار مهر گفت: من به مدت ۸ سال در هیأت مدیره یونیما حضوری فعال داشتم ولی در حال حاضر ما آن کرسی را در هیأت مدیره یونیمای جهانی نداریم. هر ساله نشستی با حضور نمایندگان مراکز یونیما در سراسر جهان برگزار می‌شود تا درباره تعیین هیأت مدیره یونیمای جهانی تصمیم‌گیری شود.



وی متذکر شد: متأسفانه ایران طی سال‌های اخیر در نشست‌های جهانی یونیما حضور نداشته و کرسی مربوطه را در هیأت مدیره یونیمای جهانی از دست دادیم و جایگاه پیشین را در هیأت مدیره یونیما نداریم. این در حالی است که ما تجاربی ۲۰ ساله در یونیما داشتیم و راه‌ها همواره شده بود.



این کارگردان با سابقه تئاتر عروسکی ایران و عضو اسبق هیأت مدیره یونیمای جهانی، یادآور شد: زمانی که من تلاش می‌کردم ایران در یونیمای جهانی نقشی پر رنگ داشته باشد، رئیس یونیمای جهانی می‌خواست ایران از این اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی اخراج شود اما شرایط را به گونه‌ای ایجاد کردم که بعد از آن ما ۲ دوره در هیأت مدیره یونیمای جهانی حضور داشتیم.



غریب‌پور با اشاره به اینکه مراکز یونیما در سراسر جهان می‌توانند کاندیداهایی را برای ارائه پیام روز جهانی تئاتر عروسکی به یونیمای جهانی پیشنهاد دهند، اظهار کرد: یونیمای جهانی به صورت مستقیم از من خواست تا پیام روز جهانی تئاتر عروسکی را ارائه دهم و این در حالی است که باید مبارک _ یونیمای ایران این پیشنهاد را به یونیمای جهانی ارائه می‌داد. خواسته مستقیم یونیمای جهانی از من برای ارائه پیام روز جهانی تئاتر عروسکی حاکی از کمرنگ بودن جایگاه مبارک _ یونیمای ایران است.



رییس سابق مبارک _ یونیمای ایران با بیان اینکه برگزاری جشنواره و همچنین کارگاه‌های آموزشی از وظایف یونیما نیست، توضیح داد: ​اتحادیه نمایشگران عروسکی همانطور که در اساسنامه‌اش منتشر شده، وظیفه اجرایی ندارد و باید راه‌های بحث و ارتباط را فراهم کند. اتحادیه فعالان تئاتر عروسکی مانند فدراسیون فوتبال است که نمی‌تواند تیم فوتبال داشته باشد بلکه نقشی بین‌المللی در راستای ارتباط جهانی دارد.



وی با اشاره به اینکه اتحادیه نمایشگران عروسکی نباید به مانند احزاب سیاسی به ایجاد شعبه‌ در نقاط مختلف کشور بپردازد، تصریح کرد: ایجاد شعبه در هیج کجای اساسنامه یونیما قید نشده و نباید فعالیت یونیما به شکل فعالیت احزاب سیاسی باشد.



غریب‌پور در خصوص چگونگی معرفی کاندیداهای مراکز یونیمای جهانی در کشورهای مختلف برای انتخابات کمیته اجرایی یونیمای جهانی، گفت: روال اینگونه است که باید مجمع عمومی شکل بگیرد و فراخوان یونیمای جهانی به‌موقع به اطلاع اعضا برسد تا آنها در خصوص معرفی کاندیداها تصمیم‌گیری کنند.