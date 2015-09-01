۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۰۴

سومین طرح استعدادیابی فوتسال آغاز شد/ حضور ۱۶۰ بازیکن از دو استان

سومین طرح بزرگ استعدادیابی فوتسال پایه از امروز با حضور ۱۶۰ نفر در شهر شیراز آغاز شد.

سید محمد ناظم الشریعه مسئول برگزاری طرح استعدادیابی فوتسال پایه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آغاز مرحله سوم این طرح اظهار کرد: سومین طرح ما از امروز سه شنبه آغاز شد که شامل دو استان فارس و کهکیلویه و بویراحمد می‌شود. مراسم افتتاحیه این طرح در شهر شیراز برگزار شد و ۱۶۰ نفر از این دو استان در آن حضور دارند.

وی افزود: در مراسم افتتاحیه از پیشکسوتان ورزش استان فارس از جمله سرهنگ قربانی اولین رئیس هیات فوتبال فارس تقدیر کردیم. همچنین هنرپیشه رئیس فعلی هیات فوتبال فارس و راستگو رئیس شورای شهر شیراز هم در آن حضور داشتند.

مسئول برگزاری طرح استعدادیابی فوتسال پایه خاطرنشان کرد: با کمک مهدی راستگو مجری استعدادیابی شیراز از این ۱۶۰ نفر، ۱۵ نفر را انتخاب خواهیم کرد تا در فهرست نهایی قرار بگیرند. از دو مرحله استعدادیابی قبلی ۳۰ بازیکن را انتخاب کردیم و در نهایت با اتمام طرح جامع استعدادیابی، قرار است ۱۵۰ بازیکن در دو رده سنی امید و جوانان داشته باشیم تا با برگزاری اردوهای مختلف، آنها را برای تیم ملی آماده کنیم.

ناظم الشریعه در پایان با بیان اینکه برگزاری طرح استعدادیابی نیازمند حمایت هیات‌های فوتبال استانها است، گفت: به احتمال زیاد مرحله بعدی در تنکابن برگزار می‌شود و شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان و تهران هم در مراحل بعدی قرار دارند.

