محمدرضا بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با انعقاد تفاهم نامه با استانداری و قول مساعد اداره کل بحران پایگاههای امداد و نجات در چهار بخش استان قم راه اندازی خواهد شد.
وی ادامه داد: پایگاه امداد و نجات در بخش جعفریه راه اندازی شده و پایگاه امداد و نجات در بخش کهک نیز در حال احداث است.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم عنوان کرد: پنج پایگاه امداد و نجات در استان قم فعال است که در هر پایگاه نیز پنج نجاتگر به صورت ثابت حضور داشته و خدمات لازم را ارائه میدهند.
وی گفت: برای تقویت پایگاه امداد و نجات در بخش سلفچگان سوله مخصوص برای پوشش امدادی این بخش ایجاد شده و امداد هوایی نیز در حال احداث است.
بهرامی در پایان گفت: با ایجاد پایگاههای امدادی در بخشهای استان قم، امدادرسانی به مصدومان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
