به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال گوآم در آستانه بزرگ ترین بازی تاریخ خود قرار دارد. رئیس فدراسیون فوتبال گوآم گفته برای موفقیت تیمش یک دهه زمان صرف شده است.

گوآم با دو پیروزی پیاپی در رقابتهای مقدماتی جام جهانی، اکنون صدرنشین گروه D است و با ایران پنج امتیاز اختلاف دارد. این تیم روز پنجشنبه قرار است در ورزشگاه آزادی با ایران دیدار کند. آخرین باری که این دو تیم با یکدیگر دیدار کردند به رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ کره جنوبی و ژاپن بازمی‎گردد که گوآم با نتیجه ۱۹ بر صفر تن به شکست داد.

ریچارد لای در گفتگو با خبرنگاران در ژاپن در خصوص آن بازی گفت: ما تحقیر شدیم، مسخره شدیم و مردمی که روی سکوها بازی را نظاره می کردند با هر گلی که وارد دروازه مان می شد، به تیممان خندیدند. هر یک گلی که وارد دروازه ما می‎شد انگار چاقو به قلبم فرو می‎کردند.

پانزده سال پس از آن شکست تحقیرآمیز، گوآم خوشبین است که در ورزشگاه ۸۵ هزار نفری آزادی که نصف جمعیت این کشور محسوب می شود، نتیجه خوبی مقابل ایران بگیرد.

لای گفت: وقتی ما یکی، دو بازی اول خود را انجام دادیم، هدفمان صدرنشینی گروه بود و وقتی این را مطرح کردم، به من خندیدند.

گوآم در بازی نخست خود با نتیجه یک بر صفر مقابل ترکمنستان و در بازی بعدی با حساب ۲ بر یک مقابل هندوستان به برتری رسیده است.

رئیس فدراسیون فوتبال گوآم ادامه داد: خب، حالا به ما نگاه کنید. هر تیمی ما را دست کم بگیرد، ضربه خواهد خورد. ما اعتقاد به بازی گروهی بازیکنان و کار پشت صحنه مربیگری داریم و می‌توانیم دست به کارهای ویژه بزنیم.

جزیره کوچک گوآم وزارت ورزش ندارد و به همین منظور کمک های دولتی محدودی دریافت می کند و نیازهای مالی این تیم از طریق صنعت گردشگری تامین می شود.