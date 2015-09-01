محمد نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ارائه این میزان مقاله را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: علامه بر این سال گذشته بیش از ۵۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشجوی تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در کنفرانس ها و همایش های معتبر داخلی و خارجی شرکت کرده اند.

وی از ارائه تسهیلات به دانشجویان این دانشگاه برای شرکت در همایش‌های داخلی خبر داد و ادامه داد: در راستای جلب نظر اساتید دانشگاهی و دانشجویان پاداشی به مقالات منتشر شده دانشجویان پرداخت شده و شرکت دانشجویان در همایش های داخلی مورد حمایت قرار می گیرد.

معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی به افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی این دانشگاه در تولید علم در سطح ملی و بین المللی اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته بالغ بر ۲۱۰ مقاله علمی ISI و ۳۱۰ مقاله علمی - پژوهشی در مجلات معتبر ملی و بین المللی منتشر شده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی انجام پژوهش های راهبردی را رویکرد اصلی خود قرار داده است، تصریح کرد: در این راستا پژوهش های کاربردی و نیازمحور در جهت حل مشکلات جامعه مورد تاکید است.

نریمانی پژوهش تقاضا محور را نیاز روز دانست و با تاکید به ضرورت توجه دانشگاه ها به این حیطه متذکر شد: به شکل مشابه به تمامی مقالات منتشر شده کارمندان دانشگاه نیز پاداش پرداخت شده و شرکت کارمندان در همایش های داخلی و خارجی مورد حمایت قرار می گیرد.

وی به پرداخت حق الزحمه به ارکان مجلات دانشگاه اشاره کرد و افزود: این مهم در راستای افزایش کیفیت مجلات علمی پژوهشی مورد تاکید است.

قائم مقام دانشگاه محقق اردبیلیاز دیگر اقدامات دانشگاه را ساماندهی و افزایش هزینه های شرکت در همایش های داخلی اعضای هیئت علمی اشاره کرد و متذکر شد: علاوه بر این مبلغ طرح های پژوهشی با افزایش همراه است.

وی به اصلاح آیین نامه اختصاص اعتبار پژوهشی به اعضای هیئت علمی دانشگاه و تسهیل در هزینه کرد گرنت اشاره و تصریح کرد: اعضای هیئت علمی دانشگاه که موفق به کسب رتبه و جایزه شوند مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

نریمانی به افزایش مبالغ تشویقی مقالات منتشر شده اعضای هیئت علمی که در مجلات نمایه شده JCR و ISC خبر داد و افزود: این طرح بر اساس شیوه نامه وزارتی تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی اجرا می شود.