علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نماینده قم در لیگ کاراته بانوان کشور در بخش کومیته در هفته نخست این مسابقات روز گذشته روی تاتامی رفت و با یک پیروزی و یک شکست به کار خود در دور نخست پایان داد.

وی افزود: کاراته بانوان قم پس از مدت‌ها دوری از رقابت‌های لیگ‌های کشوری بار دیگر به این مسابقات پا گذاشته است و در بخش کومیته در لیگ جوانه‌ها مسابقات خود را همراه با ۱۹ تیم دیگر برگزار می‌کند.

سرپرست هیئت کاراته استان قم گفت: تیم کاراته پارسیس قم در هفته نخست لیگ کاراته جوانه‌ها در سالن شهید کبکانیان تهران به مصاف ۲ حریف از استان تهران رفت و پس از شکستی سنگین در مسابقه نخست، در دومین دیدار حریف خود را شکست داد.

برخورداری بیان داشت: دختران کاراته کای قم در نخستین مسابقه برابر تیم آریای تهران به میدان رفتند و در برابر این تیم قدرتمند و مدعی موفق به خودنمایی نشدند و در ‌‌نهایت ۲۲ بر ۳ مغلوب شدند.

وی عنوان کرد: پارسیس در دومین مسابقه برابر تیم شوتوکان JKA تهران روی تاتامی رفت و موفق شد در یک مسابقه جذاب با نتیجه ۱۴ بر ۷ این تیم را شکست دهد و به نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها دست پیدا کند.

سرپرست هیئت کاراته استان قم تصریح کرد: علاوه بر این ۳ تیم، هیئت کاراته نهاوند نیز در گروه چهارم گروه‌های ۵ گانه لیگ جوانه‌های دختر قرار دارد و در دور دوم برابر تیم پارسیس قم قرار می‌گیرد و این در حالی است که پارسیس قم هم اکنون در رده سوم جدول قرار گرفته است.