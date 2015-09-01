برگزاری ۲۰ رزمایش تا پایان سال /آمریکا هنوز شیطان بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور تعداد محدودی از خبرنگاران در محل قرارگاه ثارالله سپاه برگزار شد.

سرلشکر جعفری با اعلام خبر برگزاری رزمایش اقتدار ثارالله گفت: این رزمایش با حضور بیش از پنجاه هزار نیروی بسیجی در قالب ۲۵۰ گردان در روزهای یازدهم و دوازدهم شهریورماه در بوستان ولایت تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: در این رزمایش گردان های امام علی(ع)، امام حسین (ع)، بیت المقدس، عاشورا، کوثر، الزهرا (س) و گردان های امداد و نجات بخشی از آمادگی نیروهای مسلح به ویژه در بخش مردمی را به نمایش می‌گذارند.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در نیمه دوم سال جاری نیروهای مسلح برگزاری ۲۰ رزمایش از زمینی، هوایی، دریایی و امنیتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند اظهار داشت: در نیمه دوم سال ۹۴ هرماه شاهد برگزاری یک یا دو رزمایش خواهیم بود که در این رزمایش‌ها اقتدار نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف به نمایش درمی‌آید.

سرلشکر جعفری تصریح کرد: موضوعی که در مقطع جدید مطرح است اقتدار دفاعی، استمرار و توسعه آمادگی دفاعی و قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی افزود: متأسفانه یکی از برداشت‌هایی که بعد از مذاکرات مطرح شده این است که با مذاکره و توافق سایه جنگ از سر مردم برداشته شد که این نوع برداشت‌ها به نظر می‌رسد حق فداکاری و حماسه ملت ایران و مؤلفه‌های اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران نباشد.

فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرد: با گذشت بیش از ربع قرن از جنگ تحمیلی علیه ملت ایران و با وجود آنکه دشمنان تمایل داشتند تا جمهوری اسلامی ایران را مورد تعرض قرار داده و مانع پیشرفت ما شوند اما آنچه موجب شد تهدیدات دشمنان عملی نشود عوامل دیگری از جمله دشمن‌ستیزی، روحیه انقلابی مردم، آمادگی دفاعی نیروهای مسلح و فن‌آوری‌های تسلیحاتی به ویژه در عرصه موشکی و شناوری و خودکفایی صنعت دفاعی بود که حتی دشمنان نیز به آن اذعان دارند.

وی افزود: برخورداری نظام از رهبری هوشمند، حکیم، مدبر و انقلابی، اعتماد مردم به نظام و رهبری و حمایت ملت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از عوامل اصلی بازدارندگی است.

سرلشکر جعفری با بیان اینکه دشمنان بارها اعلام کرده‌اند که موضوع توافق می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد جنگ‌های بعدی باشد گفت: طبیعی است با وجود توافق ممکن است برخی قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ما را بی اعتبار کند اما هیچگاه صدور قطعنامه علیه ما جرأت حمله به ایران را به دشمنان نداده است.

وی با اشاره به سخنان برخی مقامات امریکایی مبنی بر اینکه چشم انداز هر نوع جنگی با ایران تیره و تار است اظهار داشت: اینگونه اظهارنظرها بیانگر این واقعیت است که دشمنان راهبرد خود را در خصوص جنگ مستقیم علیه ملت ایران و سایر ملت‌های به‌پاخاسته بی‌اثر می‌داند اما از مواضع انقلابی و پایداری اسلامی به شدت نگرانند.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما باید روی شعارها و اصول انقلاب اسلامی پایداری کنیم گفت: محور اصلی انقلاب اسلامی که استکبارستیزی است همواره باید بعنوان شعار اصلی انقلاب مورد توجه قرار داشته و بر آن ایستادگی کرد.

وی تأکید کرد: آنچه بعنوان مسائل بعد از توافق موجب نگرانی است تهدیدات نظامی امنیتی نیست بلکه این موضوع که برخی افراد تصور می‌کنند دشمنی امریکا با ما تمام شده و یا کاهش یافته اینها نگران کننده است.

وی افزود: نه تنها دشمنی استکبار جهانی با ما کاهش نیافته بلکه ابزارها تغییر کرده و به سمت جنگ نرم سوق یافته که ما باید مراقب باشیم؛ به فرموده رهبر معظم انقلاب وظیفه مسئولین است که به صراحت مواضع انقلابی خود را اعلام کنند.

سرلشکر جعفری تنها راه مقابله با دشمنی امریکا و استکبار جهانی را حفظ و توسعه آمادگی دفاعی و اقتدار نظامی عنوان و تصریح کرد: البته باید توجه داشت که مؤلفه اصلی قدرت ما سلاح و تجهیزات نیست بلکه دفاع مردمی است که این عوامل به صورت دائمی در حال تقویت است و امروز ایران اسلامی را به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای در ابعاد نظامی و دفاعی مبدل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان نفوذ و اثرگذاری در مسائل منطقه‌ای را از طریق تجزیه کشورها و سوء استفاده از اختلافات قومی دنبال می‌کنند گفت: جمهوری اسلامی ایران به ویژه سپاه برای مقابله با جنگ‌های نیابتی و تقابل با مخالفان جبهه مقاومت با همه توان آماده بوده و برنامه دارد و علاوه بر انتقال تجربیات و حمایت‌های مستشاری هر نوع درخواستی از ما که در توان سپاه و نیروهای مسلح باشد حمایت می‌کنیم و این برنامه ها تا شکست نهایی دشمن ادامه دارد.

فرمانده کل سپاه برخورداری از موشک‌های بالستیک زمین به زمین با برد کمتر از دو هزار کیلومتر را به عنو ان یکی از توانمندی‌های استراتژیک دانست و تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این عرصه سال‌هاست که توان خود را برای دقت افزایی موشک‌های دوربرد گذاشته و با سرمایه‌های انسانی جوان و انقلابی به حمدالله اقدامات مؤثر و تعیین کننده‌ای نیز انجام شده و از دو سال قبل در مرحله تولید قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه هیچگونه محدودیتی در تولید موشک‌های دوربرد مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیست گفت: همانگونه که در گذشته نیز اعلام شده این توسعه را با توانمندی زیاد دنبال می‌کنیم.

سرلشکر جعفری با اشاره به استفاده از ظرفیت بسیج در موضوع اقتصاد مقاومتی نیز گفت: در چند سال اخیر آمادگی سپاه و بسیج را در کمک به اقتصاد کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران به دولت‌ها اعلام کردیم هرچند استقبال خوبی از این پیشنهاد صورت گرفت اما عملیاتی نشد.

وی افزود: با وجود توان گسترده‌ای که در بخش سازندگی و نیز توان مردمی سپاه و بسیج است که می‌تواند اقدامات مهمی را در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی رقم بزند انتظار ما از دولت این است که با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب از ظرفیت بسیج در این حوزه استفاده کنند.

سردار جعفری خاطرنشان کرد: نگاه وابستگی به غرب و اروپا که امروز برخی کشورها را دچار مشکل کرده است، این درس را به ما می‌دهد که متکی به اقتصاد بومی و مقاومتی باشیم.

وی با برشمردن تهدیدات در انتخابات پیش رو گفت: دشمنان همواره برنامه های خاصی برای انتخابات دارند که عمدتا از طریق احزاب و جریانات مختلف صورت می‌گیرد، از این رو باید مراقبت کنیم جریانات سیاسی و احزابی که در سابقه خود با انقلاب و جهت گیری‌های آن مخالف بودند خودشان را در قالب احزاب و تشکل‌های جدید جا نزنند. هرچند بصیرت مردم بعد از فتنه ۸۸ بالا رفته، احساس نگرانی جدی نداریم ولی هوشیاریم.

فرمانده کل سپاه برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی دفاعی و انجام رزمایش‌های مختلف را گام مهمی در راستای آشنایی با توان نیروهای مسلح دانست وگفت: در همین راستا به عنوان نمونه دو روز پیش نمایشگاه توانمندی های جنگ الکترونیک و دفاع سایبری برپا شد.

وی با بیان اینکه سوریه در خط مقدم جبهه مقاومت قرار دارد گفت: حمایت قاطع و همه جانبه و در حد امکان از مقاومت سوریه را وظیفه خود می‌دانیم، ادامه داد: این ساده اندیشی است که فکر کنیم انقلاب اسلامی از ظلم ستیزی دست برمی‌دارد. وقتی یکی از مسئولین اروپایی به ایران می‌آید و به کشورش برمی‌گردد و می‌گوید ایران دارد در برخی مواضعش تجدید نظر می‌کند این متاسفانه بدلیل اظهار نظر برخی افراد در داخل است.

سرلشکر جعفری با اشاره به افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توسعه پارس جنوبی جایگزین شرکت های بزرگ خارجی شده است و به حمدالله اولین دستاورد این جایگزینی فازهای ۱۵ و ۱۶ است که به زودی به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه نگاه همه دولت‌ها به فعالیت‌های سپاه در حوزه سازندگی مثبت است گفت: هرچند دولت فعلی در ابتدا با ابهاماتی در این خصوص مواجه بود اما امروز اعتماد و اطمینان کاملی به فعالیت‌های سپاه در این عرصه دارد.

سرلشگر جعفری با اشاره به اشراف اطلاعاتی سپاه در برابر توطئه‌ها و نفوذ دشمن گفت: سپاه بویژه در دهه اخیر تمرکزش را بر مقابله و خنثی سازی تهدیدات و برنامه‌ریزی‌های نرم و نیمه سخت دشمنان گذاشته است.

فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: ما معتقدیم در شرایط کنونی با توجه به توانمندی دفاعی و قدرت مردم، تهدید سخت متصور علیه ما متصور نمی‌باشد اما دشمنان امروز در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تمرکز کرده‌اند و ما در تمامی این عرصه‌ها برنامه‌های مختلفی را به منظور خنثی سازی این تهدیدات دنبال می‌کنیم.

وی از موضوع هسته‌ای به عنوان بهانه امریکا و غرب علیه ایران اسلامی یاد کرد و گفت: مسئله اصلی دشمنان، انقلاب اسلامی، مقاومت، شعارها و اصول انقلاب است که آنها می‌خواهند بر این ارکان خدشه وارد کنند.

سرلشکر جعفری محوری‌ترین شعار انقلاب اسلامی را مقابله با نظام سلطه عنوان و خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با این شعار پیش می‌رود و با هزینه‌هایی که داده و اقتداری که برای اسلام کسب کرده متکی بر این اصل است و اگر آن را کنار بگذارد دیگر چیزی از انقلاب باقی نمی‌ماند.

وی تصریح کرد: دشمنان در تلاشند تا القا کنند که ایران پس از توافق به دنبال تغییر در رفتار خود است؛ متأسفانه برخی افراد در داخل موجب این برداشت می‌شوند اما با هوشیاری مردم و تدبیر رهبر معظم انقلاب همانگونه که همه نقشه‌های دشمن برملا شد این نقشه نیز برملا می‌شود مشروط بر اینکه در این مسیری که دشمن قرار داده است حرکت نکنیم.

فرمانده کل سپاه در ادامه تأکید کرد: آنچه قطعاَ برای دشمن تأمین نخواهد شد امنیت رژیم صهیونیستی است و ما این را اصل اساسی مبارزه خود و مردم انقلابی منطقه می‌دانیم.

سرلشکر جعفری یادآور شد با وجود تحریم‌های ظالمانه و توطئه دشمنان در حوزه اقتصادی خللی در کمک ما به جبهه مقاومت و توسعه‌ی گفتمان انقلاب اسلامی ایجاد نشده است.

فرمانده کل سپاه در پایان با تأکید بر اینکه امریکا هنوز هم شیطان بزرگ است گفت: نباید فریب شعارهای جدید و مظلوم نمایی و مردم فریبی امریکا را خورد دشمنی امریکا بر علیه ملت ایران نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده است که با بصیرت ملت ایران هیچ فضایی برای تحقق اهداف امریکا وجود ندارد.