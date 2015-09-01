آغاز مذاکرات میان گروه های سیاسی یمن برای تشکیل دولت وحدت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المسیره اعلام کرد گروههای سیاسی یمن با انتشار بیانیه ای از آغازمذاکرات جدی میان گروههای مهم و برجسته سیاسی یمن برای حل بحران موجود در این کشور خبر دادند.

در این بیانیه تاکید شده است که طبق پیش بینی ها انتظار می رود این مذاکرات به تشکیل یک دولت وحدت ملی در یمن منجر شود.

المیسره اشاره ای به این موضوع که مذاکرات در چه محلی و با حضور چه گروه هایی در حال برگزاری است نکرده است.

شبکه المیادین نیز با انتشار خبری در این رابطه اعلام کرد احزاب و گروه های سیاسی یمن در داخل این کشور بر عدم مشروعیت «عبدربه منصور هادی» و «خالد بحاح» رئیس جمهور و نخست وزیر فراری یمن، تاکید کرده و خواستار محاکمه آنها شده اند.