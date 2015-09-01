سارق اينترنتی در لرستان دستگير شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی ظهر سه شنبه در تشریح این خبر به خبرنگاران گفت: در پی شکایت شهروندی مبنی بر برداشت غیر مجاز مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از حساب بانکیش، موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های فنی، ماموران متوجه شدند که مبلغ مذکور در بازه های زمانی از حساب شاکی برداشت شده است که از طریق فضای مجازی، هویت سارق شناسایی شد.

این مقام انتظامی گفت: با هماهنگی مقام قضایی متهم دستگیر و به مقر این پلیس منتقل شد.

رئیس پلیس فتا لرستان اظهار داشت: متهم ابتدا نسبت به اتهام وارده اظهار بی اطلاعی كرد که با دلایل و مستندات محکم پلیس مواجه شد چاره ای جز بیان حقیقت نداشت و مبلغ ۱۵ میلیون ریال مسروقه مالباخته كشف شد.

در پایان ابدال چگنی به شهروندان توصیه کرد: به منظور پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی افراد باید با حفاظت مناسب از رمزها و اطلاعات بانکی و اینترنتی خود، آنان را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورتی که کارت بانکی خود را در اختیار فرد دیگری قرار دادند به محض دریافت نسبت به تغییر رمز دوم آن اقدام کنند.