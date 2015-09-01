توجه به آموزه های دینی باعث سلامت روحی و روانی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: یکی از دستگاه های خدمات رسان که به نیازمندان کمک می کند بهزیستی است و کار آنها اجری معنوی را به دنبال دارد.

وی با اشاره به این مطلب که دستگیری از نیازمندان یکی از تاکیدات دین مبین اسلام است، افزود: باید با برنامه ریزی مناسب و مستمر زمینه رفاه نیازمندان و کم توانان در جامعه فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: بهزیستی با ارتقای رفاه مردم در راستای اعتقادات دینی فعالیت می کند و خوشبختانه این سازمان از منش و حمایت حضرت علی (ع) پیروی می کند.

حجت الاسلام شاهرودی یادآور شد: پیشگیری در آیین اسلام در اولویت است و مباحث سلامت روان و جسم در آموزه های اسلامی بارها مورد سفارش قرار گرفته شده است.

وی ادامه داد: اگر در جامعه دستورات دینی اجرا شود سلامت جسمی و روانی جامعه محقق می شود و این همان خواسته ائمه اطهار است.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: توجه به نیازهای جامعه به خصوص نیازمندان طبق دستورات اسلام باید یکی از اولویت های کاری مسئولان به خصوص دستگاه های خدمات رسان باشد.

حجت الاسلام شاهرودی اظهار داشت: ارزش کار بهزیستی در رسیدگی به معلولان بسیار بالا است و در استان کردستان نیز خدمات خوبی انجام شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط استان نیاز به توجه بیشتر سازمان بهزیستی کشور به این اداره در کردستان وجود دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در قالب سفری دو روزه وارد استان کردستان شده است و قرار است علاوه بر بازدید از شهرستان های استان، در یک نشست خبری با اهالی رسانه در کردستان نیز حضور پیدا کند.