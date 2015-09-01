امضاء تفاهم نامه همكاری بين بسيج سازندگی و نهضت سوادآموزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علي باقر زاده رئيس سازمان نهضت سواد آموزي كشور با تبريك هفته دولت و گرامي داشت ياد ۴۱ هزار شهيد معلم اظهار كرد: اولويت يافتن بحث سوادآموزي در سخنان حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي بيانگر اهميت اين مساله است. امروز سازمان نهضت سوادآموزي متولي ريشه كني بي سوادي در كشور است و همه مسئولين و اراده كرده اند كه بي سوادي ريشه كن شود.



معاون وزير آموزش و پرورش با اشاره به امضاء تفاهم نامه اي بين سازمان نهضت سوادآموزي و بسيج سازندگي در زمينه ريشه كني بي سوادي تصريح كرد: دغدغه بسيج سازندگي در زمينه آموزش افراد بي سواد بسيار ارزنده است و ما آمادگي همكاري با اين نهاد ارزشمند را داريم. براي تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب، نهضت سواد آموزي و بسيج سازندگي بايد امكانات، ظرفيت ها و اختياراتشان را به اشتراك بگذارند. بسيج سازندگي قرار است با همكاري ادارات كل آموزش و پرورش در استان ها سوادآموزي براي گروه هاي مختلف سني را دنبال كند.



باقرزاده افزود: هر كار بزرگ و ماندگاري كه در نظام جمهوري اسلامي انجام گرفته يكي از اركان مهم و اساسي آن بسيج بوده است. ريشه كني بسياري از بيماري ها و آباداني بسياري از روستاها و امدادرساني به مناطق زلزله زده و سيل زده به بركت همت بسيجيان محقق شده است. در مساله سواد آموزي هم از ابتدا تا به امروز بسيج به صورت مستقيم حضور داشته است و بسيجيان متولي اين كار بوده اند و هم اكنون نيز اين فرصت فراهم شده تا با حضور فرزندان برومند امام و رهبري اين روند با جديت بيشتري ادامه يابد.



رئيس سازمان نهضت سواد آموزي كشور خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۲.۵ درصد جمعيت كشور كه از لحاظ آماري حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر مي شوند در گروه سني ۱۰ تا ۴۹ سال، بي سواد و مخاطب نهضت سوادآموزي هستند اما متاسفانه با محدوديت منابع روبرو هستيم. طبق اين تفاهم نامه، در سال جاري بسيج سازندگي براي آموزش ۶۰ هزار نفر هدف گذاري كرده است كه اگر تحقق پيدا كند ۱۵ تا ۱۸ درصد كل عملكرد هدف گذاري شده براي سوادآموزي در سال ۹۴ محقق مي شود.



وي ادامه داد: نمي شود كار بسيج و حضور بسيج را به مسائل كمي محدود كرد بلكه فرهنگ بسيج و كار گروهي و انقلابي بايد مورد توجه قرار بگيرد. هدف سازمان نهضت سوادآموزي استفاده از ظرفيت بالاي بسيج سازندگي و توانايي هاي اين نهاد ارزشمند براي تحقق اهداف سوادآموزي است.



معاون وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: براي سال ۹۴ سوادآموزي به حدود ۵۵۳ هزار نفر هدف گذاري شده اما منابع موجود فقط حدود ۶۰ درصد از اين تعداد را پوشش خواهد داد لذا همكاري با بسيج براي رسيدن به اهداف در نظر گرفته شده ضروري است. در سال ۹۳ شناسايي و سوادآموزي به حدود ۴۰ هزار بي سواد توسط بسيج انجام شد كه بسيج اين رقم را در سال ۹۴ به ۶۶ هزار نفر خواهد رساند.



باقرزاده در زمينه تفكيك وظايف دو سازمان در عرصه سوادآموزي بيان كرد: وظيفه سازمان نهضت سوادآموزي تأمين كتاب، منابع مالي و ارزشيابي پاياني است و از طرفي تأمين نيروي انساني، سازماندهي و اعزام براي آموزش وظيفه بسيج سازندگي است.



رئيس سازمان نهضت سواد آموزي كشور خاطرنشان كرد: اگر منابع تحقق يابد و به تعداد بي سوادان اضافه نشود هدف گذاري ما اين است كه در طول برنامه ششم آمار بي سوادي را به حداقل ممكن برسانيم و اگر افراد جديدي ادعاي بي سوادي نكنند حداقل ۵ سال طول مي كشد تا بي سوادي در كشور ريشه كن شود.



مسئول بسيج سازندگي كشور نيز در حاشيه امضاء اين تفاهمنامه گفت: چشم انداز ابلاغي بسيج ريشه كني بي سوادي است و اراده بسيج براي رفع كامل اين معضل جدي است.



سردار نعمان غلامي تأكيد كرد: اين ظرفيت در بسيج وجود دارد كه به اهداف ترسيم شده توسط نهضت سوادآموزي زودتر از موعد برسيم و براي اين كار نياز به قرارگاه عملياتي در عرصه ريشه كني بي سوادي داريم تا قوانين را تسهيل كند و بتوانيم ظرفيت رده هاي بسيج در سطح كشور را به كار گيريم.