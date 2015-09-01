به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مختار شیرمحمدی افزود: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و درخواست های مردمی، پلیس مبارزه با مواد مخدر طرح شناسایی معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر را در شهرستان زنجان به اجرا کردند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران با اجرای این طرح یک محل تجمع معتادان و پاتوق معتادان را در منطقه بی سیم شناسایی و در بازرسی از این محل ۶ معتاد که پنج زن و یک مرد بودند را جمع آوری کردند.

سرهنگ شیر محمدی با اشاره به تداوم اجرای این طرح گفت: در راستای اجرای این طرح ۲۵ معتاد تابلو و پرخطر جمع آوری و برای درمان به مرکز بازپروری معرفی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر زنجان تصریح کرد: به منظور سالم سازی و پاکسازی مناطق آلوده و جلب رضایت عمومی مردم این طرح و طرح های مشابه همچنان تداوم دارد.

وی با بیان اینکه اعتیاد دشمن انسان و انسانیت است گفت: اعتیاد سلاحی است که جوانی، نشاط، خلاقیت اراده انسان و حتی هویت او را نشانه می رود.

عامل ایجاد کننده پروفایل غیر مجاز در فضای مجازی دستگیر شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان زنجان از شناسایی و دستگیری فردی که در فضای مجازی با ایجاد پروفایل مجرمانه اقدام به انتشار فیلم های غیر مجاز می کرد خبر داد.

سرگرد جواد شعبانپور گفت: بر اساس رصد انجام شده در فضای مجازی در خصوص شناسایی سایت های با محتوای مجرمانه کارشناسان این پلیس پروفایلی را دریکی ازشبکه های اجتماعی با محتوای مجرمانه مشاهده که در آن شخص یا اشخاص اقدام به ایجاد پروفایل فیلم های غیر مجاز می کردند.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مالک خط به هویت معلوم ساکن استان زنجان شناسایی و طی هماهنگی های لازم متهم به ساختمان پلیس فتا زنجان احضار و طی بازجوئی صورت گرفته مشخص شد خط مذکور به نام وی بوده ولی چهار سال قبل آن را به دوستش به عنوان هدیه واگذار کرده است.

رئیس پلیس فتا زنجان تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی نامبرده به پلیس فتا این فرماندهی احضار شد که دربازجویی های اولیه متهم سعی می کرد با اظهارات ضد و نقیض، خود را بیگناه جلوه داده و مسیر تحقیقات مأموران را به انحراف بکشاند ولی پس از مواجهه شدن با مستندات و مدارک جمع آوری شده از سوی کارشناسان، به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد و در نهایت با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

این مقام انتظامی در ادامه به کاربرانی که به هر نحوی در قالب فضای مجازی امنیت اخلاقی جامعه را به مخاطره می اندازند و اخلاق و عفت عمومی جامعه را مورد هدف قرار می دهند هشدار داد و عنوان کرد: پلیس فتا آمادگی مقابله با جرایم رایانه ای را دارد و از عموم مردم درخواست داریم در صورت مواجهه با موارد مرتبط مراتب را سریع از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش یا با شماره تلفن های ۶-۲۱۸۲۵۸۱ – ۰۲۴ تماس حاصل کنند.