اولین سکه طلای حکومت شیعی جذب گنجينه تمبر موزه آستان قدس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مسئول گنجینه تمبر موزه آستان قدس رضوی با بیان این مطلب گفت : این دینار، اولین سکه طلای حکومت شیعی ایران است که متعلق به مجدالدوله از سلسله آل بویه، اولین حکومت شیعی در ایران است.

محمد حسین یزدی نژاد با بیان اینكه عبارت حاشیه درونی سكه « بسم الله ضرب هذا الدینار باالمحمدیه سنة تسعین و ثلثمائه» است، افزود: در حاشیه بیرونی آن نیز «الله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المومنون بنصرالله» دیده می شود. وی همچنین به عبارت پشت و حاشیه سکه اشاره كرد و گفت: در پشت آن جمله «لله محمدرسول‌الله الامیر السید مجدالدوله و کهف الامه بن فخرالدوله بن رکن الدوله» و در حاشیه «محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی‌الدینكله ولو کره المشرکون» ضرب شده است.

وی از گنجینه سکه موزه آستان قدس رضوی با مجموعه ای غنی از سکه‌های قبل از اسلام و دوره اسلامی یه عنوان پایگاه پژوهشی سکه شناسی و تاریخ شناسی و ایرانشناسی نام برد و افزود: گنجینه تمبر، اسکناس و سکه موزه آستان قدس رضوی با بیش از ۷۰۰ هزار قطعه تمبر، افزون بر ۲۲ هزار اسکناس و حدود ۵۹ هزار سکه از ۲۴۰ کشور و مستعمره سابق جهان، به عنوان آئینه تمام‌نمای تاریخ، فرهنگ، هنر و تمدن ملل مختلف، روزانه پذیرای بسیاری از محققان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به آثار تاریخی و فرهنگی است.

