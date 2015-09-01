سعید علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جودوکاران نوجوانان قمی که امسال در قالب باشگاه شهید مهدی زین الدین قم به لیگ برتر کشور صعود کرده‌اند گام نخست را در این مسابقات محکم برداشتند.

وی افزود: تیم شهید زین الدین قم دیروز در نخستین دیدار از مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر جودوی نوجوانان کشور در تهران در یک بازی برتر نسبت به حریف ایلامی خود پیروز از میدان خارج شد.

رئیس هیئت جودوی قم گفت: تیم‌های هیئت جودو اصفهان، شهرداری گرمدره، هیئت جودو ایلام، هیئت جودو همدان، ملوان هرمزگان و هیئت جودوی چناران حریفان تیم شهید زین الدین قم را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.

علیزاده بیان داشت: در آغاز مرحله گروهی این مسابقات که در قالب ۲ گروه ۷ تیمی برگزار می‌شود تیم جودوی شهید زین الدین قم به مصاف تیم هیئت جودوی ایلام قرار گرفت و این تیم را ۸ بر یک از پیش رو برداشت و نخستین برد خود را دشت کرد.

وی عنوان کرد: تیم جودوی شهید زین الدین قم در دومین مسابقه خود در مرحله دوم برابر تیم ملوان هرمزگان به میدان می‌رود و سومین دیدار خود را برابر تیم قدرتمند شهرداری گرمدره برگزار می‌کند.

رئیس هیئت جودوی استان قم تصریح کرد: در گروه دوم این مسابقات تیم‌های شهید پیرآینده، شهدای داور زن، هیئت جودو خوزستان، بسیج بازار بزرگ بین الملل مشهد، بسیچ گیلان صفر، هیئت جودو چالوس و مقاومت بسیج حاضر هستند.

علیزاده افزود: اعضای تیم شهید زین الدین قم در این مسابقات را جودوکاران بومی و برجسته قمی تشکیل می‌دهند.