سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: رقم سرمایه گذاری این پروژه ها ۱۶۹ هزار و ۲۷۷ میلیارد ریال با اشتغال ۴۸ هزار و ۳۱۲ نفر است.

وی افزود: تعداد پروژه هایی که بین ۲۱ تا ۴۰ درصد پیشرفت دارند ۶۱ مورد با اشتغال دو هزار و ۶۱۰ نفر و پروژه هایی که ۴۱ تا ۶۰ درصد پیشرفت دارند ۶۴ مورد با اشتغال چهار هزار و ۷۰۱ نفر است.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تعداد پروژه هایی که با پیشرفت ۶۱ تا ۸۰ درصدی مواجه هستند ۳۵۵ مورد با اشتغال ۵۳۶ نفر است و در مجموع ۴۴ پروژه با اشتغال ۸۹۳ نفر اشتغال پیشرفت بالای ۸۱ درصد دارند.

عاملی سیاست دولت تدبیرو امید را اتمام پروژه های نیمه تمام عنوان کرد و افزود: در این میان پروژه هایی که از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردارند در اولویت قرار می گیرند.

وی تکمیل به هنگام پروژه های عمرانی را ممانعت از فرصت سوزی دانست و تاکید کرد: تکمیل به هنگام می تواند علاوه بر تامین نیازهای تعریف شده آن پروژه از سوخت سرمایه جلوگیری کند.