  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۴۵

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل:

۹۴۰ پروژه سرمایه‌گذاری در اردبیل پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد دارند

۹۴۰ پروژه سرمایه‌گذاری در اردبیل پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد دارند

اردبیل- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: ۹۴۰ پروژه سرمایه گذاری در استان پیشرفت صفر تا ۲۰ درصد دارند.

سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: رقم سرمایه گذاری این پروژه ها ۱۶۹ هزار و ۲۷۷ میلیارد ریال با اشتغال ۴۸ هزار و ۳۱۲ نفر است.

وی افزود: تعداد پروژه هایی که بین ۲۱ تا ۴۰ درصد پیشرفت دارند ۶۱ مورد با اشتغال دو هزار و ۶۱۰ نفر و پروژه هایی که ۴۱ تا ۶۰ درصد پیشرفت دارند ۶۴ مورد با اشتغال چهار هزار و ۷۰۱ نفر است.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تعداد پروژه هایی که با پیشرفت ۶۱ تا ۸۰ درصدی مواجه هستند ۳۵۵ مورد با اشتغال ۵۳۶ نفر است و در مجموع ۴۴ پروژه با اشتغال ۸۹۳ نفر اشتغال پیشرفت بالای ۸۱ درصد دارند.

عاملی سیاست دولت تدبیرو امید را اتمام پروژه های نیمه تمام عنوان کرد و افزود: در این میان پروژه هایی که از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردارند در اولویت قرار می گیرند.

وی تکمیل به هنگام پروژه های عمرانی را ممانعت از فرصت سوزی دانست و تاکید کرد: تکمیل به هنگام می تواند علاوه بر تامین نیازهای تعریف شده آن پروژه از سوخت سرمایه جلوگیری کند.

کد مطلب 2901259
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها