به گزارش خبرنگار مهر، حسین سالار آملی ظهر سه شنبه در جلسه هماندیشی با مدیران انستیتو پاستور شمال کشور بابیان اینکه باید قدردان خیرین علم و فناوری باشیم، افزود: وزارت علوم با سه بحران اساسی روبهرو است که یکی از آن، بحران کمیت بوده که این کمیت ناخداگاه کیفیت را هم پایین میآورد.
وی بابیان اینکه نظام آموزش عالی ما بسته است، بیان داشت: نظام اقتصادی ما بسیار خوب بوده، نظام فرهنگی ما هم بسته نبوده ولی نظام علم و فناوری ما نظام بستهای است.
قائممقام وزیر علوم در امور بینالملل با اشاره به اینکه برای برنامه ششم به سازمان مدیریت برنامهریزی برنامههایی دادهایم، افزود: بینالمللی سازی دانشگاهها، ارتباط با نیازهای مردم و تکمیل حلقه خلاقیت و نوآوری برنامههایی است که به سازمان مدیریت برنامهریزی برای برنامه ششم از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهادشده است.
سالار آملی ادامه داد: کشورهای آلمان، اتریش وچین کشورهایی هستد که استراتژیک وزارت علوم معرفیشدهاند و تفاهمنامههای کلانی فیمابین ایران و این کشورها وجود دارد.
این مسئول بابیان اینکه انستیتو پاستور شمال کشور میتواند با این کشورها ارتباطاتی برقرار کند، بیان داشت: ارتباطات برقرار شود و اگر مشکلی به وجود آمد، وزارت علوم با توجه به تفاهمنامههایی که با این کشورها دارد مشکلات را رفع خواهد کرد.
قائممقام وزیر علوم در امور بینالملل با تأکید بااینکه انستیتو پاستور شمال کشور برای بینالمللی شدن باید از برنامههای کوچک کار خود را آغاز کند، ابراز داشت: انستیوپاستور شمال کشور میتواند با دانشگاههای همانند بغداد و تاجیکستان ارتباط برقرار کند و همکاریهایی در جهت بینالمللی شدن داشته باشند.
