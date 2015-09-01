مدیر امور سینمایی حوزه هنری فارس در گفتگو با مهر، در توضیح این افزایش بهای بلیت در سینما سعدی و شیراز بیان کرد: نرخ بلیت سینماهای نمایش دهنده فیلم محمد(ص) در سراسر کشور هزار تومان افزایش یافته، چراکه مدت زمان نمایش این فیلم بیش از سه ساعت است.

سینما سعدی شش هزار تومان/ سینما شیراز پنج هزار تومان

رسول شهابیان با اعلام نرخ بلیت فیلم محمد(ص) در شیراز، گفت: بلیت هر نوبت نمایش این فیلم در سینما سعدی به بهای ۶هزار تومان فروخته می شود و بهای بلیت فیلم محمد(ص) در سینما شیراز پنج هزار تومان است.

وی با تایید اینکه فروش این فیلم نسبت به دیگر آثار روی پرده در سینماهای یاد شده فوق العاده است، عنوان کرد: روزانه در شیراز فیلم سینمایی محمد(ص) در ۸ نوبت به روی پرده می رود که امیدواریم با آماده شدن سینما پیام نیز این نوبت نمایش افزایش یابد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری فارس احتمال پیوستن سالن نمایش مرکز اسناد و کتابخانه ملی را به گروه سینماهای نمایش دهنده محمد(ص) رد نکرد و گفت: با تجهیز این سالن ممکن است نمایش فیلم محمد(ص) در شیراز با افزایش سینمای نمایش دهنده روبه رو شود.

سینماهای ممتاز تا شش هزار تومان اجازه عرضه بلیت دارند

از سوی دیگر رئیس اداره سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز در گفتگو با خبرنگار افزایش بهای بلیت این فیلم در شیراز را خارج از مقررات ندانست و توضیح داد: سینماهای ممتاز در شیراز می توانند بهای بلیت خود را تا ۶هزار تومان عرضه کنند.

بهروز مرامی در مورد نمایش فیلم سینمایی محمد(ص) در شیراز، عنوان کرد: از آنجا که مدت زمان نمایش این فیلم بیش از سه ساعت است، بنابر این نوبت های نمایش سینماها دچار تغییراتی شده است که بر اساس مقررات این امکان وجود دارد که بهای بلیت سینماهای نمایش دهنده افزایش داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بلیت سینماهای شیراز برای نمایش عمومی محمد(ص) با افزایش یکهزار تومان انجام می گیرد، افزود: البته سینماها در شیراز این اجازه را دارند که نرخ بلیت خود را از ۳ تا ۵هزار تومان عرضه کنند.