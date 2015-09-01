جلب مشارکت بخش خصوصی موجب رشد و پویایی لرستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح سه شنبه در دیدار سردار «محمد قنبری» که به همراه جمعی از مسئولان انتظامی در محل استانداری لرستان، انجام گرفت به ساده زیستی شهیدان رجایی و باهنر و توجه ویژه آنان به محرومان اشاره کرد و گفت: ماندگاری این عزیزان نشات گرفته از خصایص و اخلاقیات انسانی آنان است.

این مقام مسئول اظهارداشت: اگر همه دولتمردان مثل این دو شهید والامقام رفتار کنند، به طور قطع فساد در دستگاه ها کم می شود و شاهد توسعه و پیشرفت چشمگیر خواهیم بود.

بازوندبا بیان این مطلب که هدف اصلی دولت، ایجاد نقشه راه برای آیندگان است، گفت: با ایجاد زیر بناهای اقتصادی به دنبال رضایت مندی مردم و ایجاد بستر مناسب برای توسعه استان هستیم تا استان در مسیر پیشرفت اقتصادی قرار گیرد.

استاندار لرستان با بیان این مطلب که فضای مجازی یک تهدید اساسی است، خاطر نشان کرد: باید کار های اساسی و ریشه ای در بحث اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد تا جوانان کمتر به مسایل انحرافی حاکم بر این فضا روی بیاورند.

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که جلب مشارکت بخش خصوصی و توجه و اعتماد به آنها باعث رشد و پویایی استان می شود، گفت: مردم کم و کاستی های یک شهر و جامعه را از چشم دولت می بینند و ما باید در راستای رفع این کاستی ها گام برداشته و تلاش مضاعف کنیم.

استاندار لرستان با بیان این که اگر کار و اشتغال ایجاد نشود، توسعه هم به وجود نمی آید خواستار همکاری مردم در جهت پیشرفت استان شد.

در این دیدار سردار محمد قنبری فرمانده انتظامی لرستان با تبریک هفته دولت به همه خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی، از زحمات استاندار لرستان در خصوص تلاش و توسعه آبادانی استان و ایجاد بستر های مناسب اشتغال زایی تقدیر و تشکر کرد.

قنبری در پایان با اشاره به رشد و شکوفایی پلیس استان و حمایت های بی دریغ استاندار لرستان گفت: ما سعی و تلاش داریم تا امنیت مطلوب و در شان مردم ولایت مدار و انقلابی را به وجود بیاوریم.