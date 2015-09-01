نخستین رویداد کارآفرینی سلامت کشور در کرمانشاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رویداد کارآفرینی سلامت کشور با عنوان اینوتک سلامت با شرکت ۱۷۵ ایده‌پرداز از ۲۰ استان ظهر امروز سه شنبه در کرمانشاه آغاز به کار کرد.

مدیر فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مراسم افتتاحیه این رویداد کشوری، اظهار داشت: رویداد ایده‌پردازی، نوآوری، توانمندسازی و کارگروهی با عنوان اینوتک سلامت گام مهمی در راستای برقراری ارتباط موثر و سازنده میان سرمایه‌داران، صنعت‌گران، نخبگان و ایده‌پردازان است.

محمود امیری در تشریح برنامه‌های اینوتک سلامت افزود: در گام نخست شرکت کنندگان به بیان ایده‌های خود در حوزه‌های مختلف سلامت می‌پردازند و در مرحله دوم برای تشکیل تیم و گروه‌های تیمی ایده‌ها توسط اعضای داوران انتخاب می‌شود.

وی شرکت در کارگاه‌های توانمندسازی را مرحله سوم برنامه اینوتک سلامت عنوان کرد و گفت: در گام چهارم شرکت‌ها با تیم‌های خود بر روی ایده‌ها تمرین می‌کنند و کار گروهی انجام می‌دهند و نماینده تیم‌ها در بیان تکمیل ایده‌ها پیشگام می‌شود.

مدیر فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه بیان کرد: در نهایت به تیم‌های برگزیده در این رویداد گرنت فناوری در قالب وام‌های قرض‌الحسنه اعطا می‌شود.

وی «پیشرو در گسترش دانشگاه نوآفرین» را شعار مرکز رشد کرمانشاه و حرکتی در راستای برنامه‌های اینوتک سلامت عنوان و اظهار کرد: اساتید بنامی همجون دکتر محجوبی، دکتر جمال قمری و دکتر میگون پور در این همایش بزرگ حضور خواهند داشت.

امیری درصد مشارکت اعضای هیئت علمی در این رویداد کشوری در مرکز رشد را ۲۰ درصد، هسته‌های فناور ۶۲ درصد، شرکت‌های دانش بنیان مرکز رشد ۲۸ درصد و شرکت‌های دانش بنیان کل را ۶۴ درصد عنوان کرد و گفت: این همایش با شرکت ۱۷۵ ایده پرداز از ۲۰ استان به مدت ۵ روز دنبال می‌شود.