پرونده قتل معلم بروجردی در مرحله فرجام خواهی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر سه شنبه در شورای اداری شهرستان بروجرد در محل فرمانداری ویژه با بیان اینکه امنیت در شهرستان بروجرد یکی از دغدغه مسئولان است، اظهار داشت: بروجرد بیش از هر جای دیگر نیازمند توجه مسئولان است و یکی از برنامه های دستگاه قضایی در بدو ورود به استان لرستان بررسی مشکلات و حل قاطع آنها با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی بوده است.

وی افزود: با توجه به عدم امنیت در کشورهای همسایه و قرار گرفتن ایران در منطقه ای آتشین، باید قدردان نعمت امنیت موجود در ایران باشیم که حاصل تلاش دستگاه قضایی و امنیتی است.

بدری ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر شاهد افزایش برخی از ناهنجاریها مانند نزاعهای دسته جمعی، قانون شکنیها و ... در کشور هستیم که به دستگاه قضاییه ارتباطی ندارد بلکه ناشی از سیاستهای نادرست دولت است.

۹۰ درصد زندانیان قابل اصلاح هستند

وی افزود: نباید انتظار داشته باشیم با مجازات کردن مشکلات را حل کنیم زیرا آمار در کشورهای دیگر نشان می دهد مجازات نه تنها کار ساز نبوده بلکه موجب تشدید جرایم هم شده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان اظهار داشت: تنها ۲۰ درصد از مجازاتها منجر به کاهش جرایم می شوند و این مسئله نشان می دهد که مشکلات زندان و زندانیها را نمی توان با اعمال مجازات ها حل کرد.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد زندانیان قابل اصلاح هستند، گفت: متاسفانه زندانهای امروز مرکز آموزش جرایم خطرناک شده است که باید نسبت به رفع مشکلات زندانیان اهتمام ویژه داشته باشیم.

وی پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از سرمایه گذار و حفظ اراضی و اموال عمومی را از برنامه های محوری دستگاه قضایی در استان لرستان عنوان کرد و افزود: شناسایی مناطق آلوده و آسیب شناسی این مناطق، می تواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد.

بدری اظهار داشت: در سال گذشته ۱۷ هزار قبضه انواع سلاح های غیر مجاز در استان کشف و به دستگاه قضایی تحویل داده شده است.

کارگاههای تولیدی در شرایط سخت رکود اقتصادی جهادگرانه فعالیت می کنند

وی بابیان اینکه بیکاری به عنوان بزرگترین معضل خانمانسوز در استان لرستان مطرح است، تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی موظفند از کارگاههای تولیدی فعال موجود در استان حمایت کنند و انواع خدمات رسانی به این کارگاهها را انجام دهند زیرا این کارگاههای تولیدی در این شرایط سخت رکود اقتصادی جهادگرانه فعالیت می کنند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان ادامه داد: هر چه قدر اشتغال و صنعت استان لرستان را پشتیبانی کنیم به طور قطع آمار جرم نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در بخشی دیگر از سخنانش از تجاوز برخی افراد به حریم رودخانه ها انتقاد کرد و افزود: حریم رودخانه ها باید حفاظت شده و جلوی تجاوز برخی از افراد سودجو در این حوزه گرفته و با آنها برخورد قانونی شود.

وی تصریح کرد: تمامی مشکلات باید ریشه یابی شوند تا در گذر زمان به بحران تبدیل نشده و دستگاه قضایی را بیشتر از این درگیر نکنند.

آخرین وضعیت پرونده قاتل شهید فتح اللهی

وی با اشاره به درگیری دو روستای چهاربره و توده زن اشترینان بروجرد بر سر آب ادامه داد: این نزاعی که بر سر آب انجام شده باید بررسی و کنترل شود که البته از سوی دستگاه قضایی حکمی بر این مبنا صادر شده است.

بدری گفت: هر دستگاهی برای حل موضوع نزاع این دو روستا تصمیماتی دارند می توانند به دستگاه قضاء ارائه دهند.

مدیر کل دادگستری استان لرستان همچنین در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت قاتل سروان رحمان فتح الهی نیروی خدوم انتظامی بروجرد که در سال گذشته مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شهادت رسید، یاد آور شد: در حال حاضر مرحله فرجام خواهی پرونده قتل این شهید بزرگوار تایید شده است و پرونده قتل معلم بروجردی نیز در حال رسیدگی و فرجام خواهی است.