چهارمین دوره جشنواره هنر آسمانی فراخوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ملک‌دار ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی که در محل دبیرخانه دائمی جشنواره هنر آسمانی برگزار شد، اظهار داشت: فراخوان چهارمین دوره جشنواره هنر آسمانی در سه بخش داستان‏، شعر و پژوهش ویژه طلاب و فضلای هنرمند اعلام شد.

وی بیان داشت: بخش داستان شامل داستان کوتاه، رمان، کودک و نوجوان بوده و دو موضوع «سبک زندگی طلبگی» و «نقش روحانیت در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» بخش ویژه داستان است.

معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه افزود: بخش شعر شامل کلاسیک، شعر نو، کودک و نوجوان، طنز، ترجمه، کوتاه نوشت بوده و دو موضوع «وحدت اسلامی» و «نقش روحانیت در انقلاب و دفاع مقدس» بخش ویژه شعر است.

وی ادامه داد: همچنین در بخش پژوهش چیستی هنر اسلامی و هنر و اخلاق در بخش تخصصی و هنر و رسانه به صورت آزاد می‌باشد.

حجت الاسلام ملک‌دار اضافه کرد: دو موضوع «راهکارهای طرح مفاهیم اخلاقی در داستان» و «نسبت زبان دینی با فرم داستان» در بخش داستان پژوهش و دو موضوع «ظرفیت‌ها و آسیب‌های نمادهای زمینی در شعر معنوی» و «مولفه‌ها، ظرفیت‌ها و بایسته‌های شعر حوزه» در بخش شعر پژوهش اعلام شده است.

وی با اشاره به جوایز برگزیدگان جشنواره ابراز کرد: جایزه نفر اول هر رشته کمک هزینه سفر عمره مفرده، نفر دوم کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و نفر سوم کمک هزینه سفر به مشهد مقدس است.

مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره هنر آسمانی عنوان کرد: ‌ آثار ارسالی به جشنواره باید با رویکرد مفاهیم دینی و اخلاقی بوده و آثار به صورت مکتوب یا لوح فشرده به پست الکترونیک دبیرخانه به نشانی info@honareasemani.ir ارسال شود.

وی بیان داشت: مهلت ارسال آثار تا سی‌ام آبان ماه است و جسنواره بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

ارسال سه هزار و ۸۲۴ اثر به سومین دوره جشنواره

حجت الاسلام ملک‌دار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سومین دوره جشنواره هنر آسمانی ادامه داد: سه هزار و ۸۲۴ اثر به سومین دوره جشنواره ارسال شد که از این میزان ۷۹ درصد حوزه برادران و ۲۹ درصد خواهران بوده است.

مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره هنر آسمانی عنوان کرد: در حال برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم جشنواره هنر آسمانی را در سطح بین المللی نیز برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: مرکز مدیریت حوزه علمیه متولی اصلی جشنواره هنر آسمانی بوده و مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران‏، ‌حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس و مرکز پژوهش و افکار صدا و سیما در برگزاری این جشنواره مشارکت دارند.