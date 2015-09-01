به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست کمیته سیاسی پیگیری اجرای توافقات کمیسیون عالی مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی به ریاست امیر عبداللهیان و امفکتو، معاونین وزرای امور خارجه دو کشور، عصر یکشنبه در تهران با امضای سندی به کار خود پایان داد.

معاونین وزرای انرژی، امنیت، دارایی و خزانه داری و حدود ۳۰ نفر از مدیران ارشد دولتی، امفکتو را در این سفر همراهی می کردند. هیات آفریقای جنوبی در طول اقامت خود در تهران با همتاهای ایرانی خود ملاقات و در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، علوم و فناوری، امور مالی، بانکی، بیمه و سرمایه گذاری مشترک مذاکره نموده و به توافقاتی دست یافتند.

امیرعبداللهیان در نشست های افتتاحیه و اختتامیه کمیته سیاسی به روند پیشرفت روابط بین دو کشور اشاره کرد و گفت: کسانی که در دوره تحریم ها با ما بوده اند و از ما حمایت کرده اند را فراموش نخواهیم کرد. آفریقای جنوبی در پروژه های بزرگی مانند ام تی ان و آریاساسول در ایران حضور داشته و می تواند در فضای جدید در پروژه های بزرگ به ویژه در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری کند. معاون ظریف همچنین ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر موانع و مشکلات بانکی مرتفع گردیده و با راه اندازی مجدد خط کشتیرانی بین بندرعباس و بندر دوربان شاهد توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور باشیم.

امفکتو معاون وزیر روابط و همکاری بین المللی آفریقای جنوبی نیز اظهار داشت: که طی دو روز کاری گفتگوهای بسیار سازنده ای بین طرفین انجام شده و ما به این نتیجه رسیده ایم که ظرفیت های زیادی برای همکاری در جهت تامین هر چه بیشتر منافع دو ملت وجود دارد. وی افزود در همین راستا رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی از جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهند کرد.

طبق توافقات بعمل آمده، نشست کمیته سیاسی متناوبا هر شش ماه یک بار در تهران و پرتوریا برگزار می شود. این کمیته روند اجرایی شدن مفاد توافقات کمیسیون های عالی را بررسی و ظرفیت های ملی دو کشور برای عملیاتی نمودن توافقات انجام شده را پیگیری و راهکارها و ابتکارات جدیدی در جهت توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارائه می دهد.