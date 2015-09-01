به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت چند روز از پایان هفته دولت، همچنان بازار افتتاح و بهره برداری از طرح ها و پروژه ها به ویژه در حوزه عمرانی داغ است و در این میان هنوز طرح هایی در گوشه و کنار آذربایجان شرقی به بهره برداری می رسند.

بر همین اساس بهره برداری از واحدهای مسکونی مقاوم سازی شده روستایی در شهرستان کلیبر و نیز افتتاح طرح هادی تعدادی از روستاهای شهرستان چاراویماق از جمله این طرح ها هستند که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و با حضور مسوولان و نمایندگان شهرستانی و مردم منطقه مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

دستگاه های خدمات رسان در اجرای طرح های روستایی بنیاد مسکن همکاری کنند

نماینده مردم کلیبر وهوراند درمجلس شورای اسلامی در ائین افتتاح نمادین ۲۴۴ امین واحد مسکونی مقاوم سازی شده روستای قلعه کندی ازتوابع شهرستان کلیبر گفت: تلاش در راستای توسعه و عمران و آبادانی مناطق محروم و دورافتاده روستایی مصداقی عملی از اقدامات جهادی است و بر همین اساس عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درروستاهای آذربایجان شرقی قابل تقدیر است.

ارسلان فتحی پور همچنین بر لزوم تسریع و تسریع این اقدامات تاکید و تصریح کرد: با وجود تغییرات ایجاد شده در سیمای روستاهای استان از طریق اجرای طرح های عمرانی مختلف، نیاز منطقه بیش از این است و ترغیب روستائیان برای عمران وآبادانی روستا های خود با هدف اشتغالزایی وتامین رفاه عمومی ایجاب می کند که دیگر دستگاه های خدمات رسان نیز دوشادوش بنیاد مسکن ارائه خدمات کرده واقدامات به عمل آمده را تثبیت وتوسعه بخشند.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کلیبر نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از وضعیت نوسازی و مقاوم سازی واحد های مسکونی روستاهای تابعه کلیبر گفت: تقریبا درطول برنامه پنجم توسعه و به دلیل زلزله خیز بودن استان، روستاییان کلیبر استقبال زیادی از طرح ویژه بهسازی ونوسازی مسکن روستایی شده است.

طهماسب پور با اشاره به تعداد واحدهای نوسازی شده روستای قلعه کندی افزود: از ۲۲۳ این روستا حدود ۱۰۶ خانوار نسبت به مقاوم سازی واحد های مسکونی خود اقدام کرده اند و بر این اساس حدود ۵۰ درصد از ۹۸۶ نفر جمعیت روستا اکنون در واحدهای مقاوم سکونت دارند که هزینه های مورد نیاز برای اجرای این طرح از محل اعتبارات طرح ویژه بهسازی ونوسازی مسکن روستایی تامین شده است.

بابایی فرماندار شهرستان کلیبر نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات قابل توجه صورت گرفته در روستاها از سوی بنیاد مسکن استان گفت: با توجه به اینکه توسعه وعمران مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها و بروز مشکلات عدیده بعدی جلوگیری خواهد کرد، امیدواریم با اتمام به موقع پروژه ها و بهره برداری از طرح های عمرانی شاهد بهبود شرایط معیشتی مردم درروستاهای شهرستان باشیم.

بهره برداری از طرح های هادی روستایی چاراویماق با د میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار

طرح هادی روستای تریان قشلاقی از توابع بخش شادیان شهرستان چاراویماق نیز از دیگر طرح های بنیاد مسکن استان بود که باحضور مسوولان شهرستانی و اهالی منطقه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت به بهره برداری رسید.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چاراویماق در این مراسم با اشاره به اعتبار هزینه شده وعملیات اجرایی طرح هادی این روستا گفت: برای ایجاد کانال سنگی و دیوار حائل روستای تریان قشلاقی در قالب طرح هادی حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

فروغی اجرای کانال سنکی و دیوارحائل به طول ۲۵۸ متر و با ارتفاع ۲.۲ متر و عرض متوسط ۸۰ سانتی متر را از مشخصات این طرح عنوان و تصریح کرد: با بهره برداری ازاین طرح ۸۹ خانوار روستای تریان قشلاقی با جمعیتی بالغ بر ۴۳۲ نفراز مزایای آن برخوردار شده اند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: تاکنون طرح هادی در ۲۴ روستای شهرستان چاراویماق اجرا شده که درصورت تخصیص و تامین اعتبار، اقدامات لازم برای اجرای این طرح در تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار جمعیت انجام خواهد شد چرا که برای ادامه روند خدمات رسانی به روستاها، باید اعتبارات بیشتری جذب شود.

فرماندار شهرستان چاراویماق نیز در این مراسم با تاکید بر لزوم حفظ و نگهداری طرح های هادی اجرا شده در روستاها توسط اهالی این مناطق گفت: با توجه به زلزله خیز بودن منطقه و احتمال بروز دیگر بلایای طبیعی و غیر مترقبه، روستاییان باید نسبت به مقاوم سازی واحدهای مسکونی خود از طریق تسهیلات کم بهره طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی اقدام کنند.

شکوهی در پایان اظهار داشت: اگراجرای طرح هادی، مقاوم سازی مسکن و صدور سند مالکیت روستایی با همکاری و مشارکت مردم به طورجدی عملی شود، طبیعی است که رسمیت بخشیدن به املاک روستاها، ایجاد مهاجرت معکوس و انگیزه روستائیان برای ماندگاری درروستاها افزایش خواهد یافت.