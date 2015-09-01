دستگیری سارقان موبایل قاپ /مالباختگان شناسایی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مأموران کلانتری ۱۱۵ رازی حین گشت‌زنی در محدوده میدان راه آهن به دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا ۱۲۵ قرمز مشکوک شدند که پس از متوقف کردن آنها و انجام بررسیهای اولیه، اقدام به انتقال دو سرنشین موتورسیکلت به کلانتری کردند.

با توجه به وقوع سرقتهای متعدد توسط سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا ۱۲۵ قرمز رنگ، هر دو سرنشین موتورسیکلت در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

پس از انتقال دو متهم دستگیر شده به پایگاه هشتم پلیس آگاهی، عبید ۱۷ ساله (تبعه کشور افغانستان) به عنوان یکی از مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای کیف قاپی و سرقت گوشی تلفن همراه به شیوه موبایل قاپی مورد شناسایی قرار گرفت؛ بررسی سوابق عبید نشان داد که وی تاکنون سه بار به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با کیف قاپی و موبایل قاپی دستگیر و روانه کانون اصلاح و تربیت شده اما هربار پس از طی دوران کوتاهی از دوره محکومیت آزاد شده است.

عبید در همان تحقیقات اولیه صراحتاً به ده‌ها فقره موبایل قاپی در سطح شهر تهران به همراه دیگر متهم پرونده به نام رومل (۱۸ ساله و تبعه کشور افغانستان)، اعتراف کرد و عنوان داشت: گوشیهای سرقتی را به قیمت هر گوشی حداکثر ۱۵۰ هزار تومان فروخته و یا آنها را با موادمخدر از نوع شیشه مبادله می‌کردیم.

با توجه به اعتراف صریح متهمان به تعداد زیادی سرقت به شیوه موبایل قاپی در مناطق مختلف شهر تهران به ویژه در میدان و خیابان امام خمینی (ره)، چهارراه امامزاده معصوم، خیابان خوش، منیریه، میدان و خیابان جمهوری، میدان مقدم، خیابان کمال زاده، منطقه فلاح، خیابان جمهوری، خیابان کارگر، خیابان ولیعصر، خیابان انقلاب و ... و با بررسی پرونده سرقتهای مشابه صورت گرفته توسط دو سرنشین جوان یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا ۱۲۵، ده‌ها مالباخته شناسایی و پس از حضور در پایگاه هشتم پلیس آگاهی موفق به شناسایی دقیق هر دو متهم پرونده شدند.

یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در ساعت ۱۱ بیست و دوم خرداد ماه در خیابان بهروز واقع در منطقه فلاح در حال تردد بودم که ناگهان ترک نشین یک دستگاه موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ اقدام به قاپیدن گوشی تلفن همراهم کرد؛ مالباخته‌ای دیگر گفـت: روز ۳۱ خرداد، در خیابان ارومیه، یکی از متهمان (رومل) اقدام به سرقت گوشی تلفن همراهم به شیوه قاپیدن کرد؛ مالباخته‌ای دیگر نیز با اشاره به سرقت گوشی تلفن همراهش از داخل خودرو گفت: اول تیر ماه و در اتوبان شهید نواب، بین خیابان سینا و صفری، داخل ماشین در حال مکالمه با تلفن همراه بودم که یک دستگاه موتورسیکلت با دو سرنشین اقدام به سرقت گوشی تلفن همراهم کرد و در خلاف جهت حرکت خودروها از محل متواری شد.

سرهنگ کارآگاه حمـدالله علیزاده، رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهرگفت: با توجه به اعتراف صریح متهمان به تعدد سرقتهای صورت گرفته در سطح شهر تهران، شناسایی ده‌ها مالباخته، تعدد سرقتها در مناطق مختلف شهر تهران و به جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و شناسایی سایر شکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصویر هر دو متهم از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهمان شدند دعوت می‌شود تا جهت پیگیری شکایات خود به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ در میدان حـر – انتهای خیابان ۱۲ فروردین مراجعه کنند.