هادی عامل هاشمی کارگردان تئاتر که نمایش «اخککندو» را در جشنواره نمایش های آیینی و سنتی به صحنه برده بود در این باره به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه اجرای خوبی در جشنواره داشتیم و توانستیم بازی های سنتی مدنظرمان را در این دو اجرا به مخاطب عرضه کنیم. بازی «دیگ به سر» یک بازی قدیمی سنتی است که دیگر کمتر مورد توجه قرار می گیرد اما در نمایش «اخککندو» ما توانستیم این بازی را به معرض نمایش بگذاریم.

وی درباره ضعف های این اجرا و ناهماهنگ بودن بازیگران با هم عنوان کرد: معتقدم اجرای چنین نمایش های سنگینی نباید تنها مختص جشنواره باشد چون بازیگران در چنین کارهایی باید حداقل ۷ - ۸ ماه تمرین داشته باشند تا در اجرایشان به مهارت برسند و با هم هماهنگ باشند. مراحل آماده سازی «اخککندو» نیز احتیاج به زمان زیادی داشت و در حقیقت ما ماکتی از این نمایش را در جشنواره آیینی و سنتی به صحنه بردیم. قطعا برای اجرای عمومی نمایش تمرین های طولانی مدتی خواهیم داشت و مهارت بازیگران در اجرای نقش هایشان بیشتر خواهد شد. خود من نیز وقتی به دیدن اجرای عمومی یک نمایش می روم خیلی سختگیرانه تر از اجرای جشنواره به آن کار نگاه می کنم.

عامل هاشمی که این روزها نمایش «پابرهنه در پارک» به کارگردانی وی در تماشاخانه استاد انتظامی روی صحنه است در این باره گفت: نمایش «پابرهنه در پارک» نوشته نیل سایمون است که از اول شهریور ماه اجرای خود را در تماشاخانه استاد انتظامی آغاز کرده است. اساسا تب نیل سایمون چند سالی است که در کشور ما باب شده اما درک مفاهیمی که این نویسنده در نمایشنامه هایش مطرح می‌کند سخت است و برخی بدون دقت و انگیزه این آثار را به صحنه می برند.

کارگردان نمایش «مضحکه دزدها» ادامه داد: من دو سال قبل همین نمایش را در تماشاخانه پارین با هنرجویان علاقمند به تئاتر موسسه کارنامه به صحنه برده بودم و دلیل انتخاب این متن برای اجرا نیز دادن امید و اعتماد به زوج های جوان بود. دیگر چقدر ما در آثارمان از طلاق و دعوا و ناامیدی و جنگ حرف بزنیم. با روی صحنه بردن نمایش هایی چون «پابرهنه در پارک» می توانیم امید را در دل جوانان زنده کنیم. این نمایش مناسب زوج های جوانی است که به تازگی تشکیل زندگی داده اند و به آنها نشان می دهد که می توانند مشکلاتشان را حل کنند و با آرامش به زندگی شان ادامه دهند. چون معمولا شاهد هستیم بیشتر اختلاف ها و طلاق ها در سال های اول ازدواج رخ می دهد و اگر این دوران درست سپری شود زوج ها می توانند روزگار خوشی را در کنار هم سپری کنند.

این کارگردان متذکر شد: دو سال قبل که در روزهای برفی این نمایش را در تماشاخانه پارین اجرا می کردم زوج جوانی که با هم اختلاف داشتند و در برف گیر کرده و از طریق تراکت متوجه اجرای ما شده بودند به دیدن این نمایش آمدند و با دیدن کار حالشان خوب شد و آشتی کردند. آنها حتی شب بعد هم به دیدن کار آمدند که همین مساله من را بسیار خوشحال کرد و متوجه شدم که انتخاب درستی کردم.

وی در پایان درباره مدت زمان نمایش و طراحی صحنه آن توضیح داد: این نمایشنامه اثری طولانی است اما برای اینکه مخاطب خسته نشود و به راحتی با کار ارتباط برقرار کند ما نمایش را کوتاه کردیم و مدت زمان اجرا ۶۰ دقیقه است. همچنین از آنجا که همزمان با این کار نمایش «مرد برهنه و مرد فراک پوش» به کارگردانی برادرم علی عامل هاشمی در تماشاخانه استاد انتظامی به صحنه می رود تصمیم گرفتیم که دکور را به صورت موجز و مختصر طراحی کنیم و تنها چیدمان ساده یک منزل را به بیننده انتقال دهیم.

نمایش «پابرهنه در پارک» از اول شهریور ماه ساعت ۱۸:۳۰ در سالن انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته است. ارسطو خوش رزم، محمد رضا ایمانیان، لبخند بدیعی، فهیمه تیام درویش و امیر اورعی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به هدایت هاشمی تهیه کننده، علی عامل هاشمی دراماتورژ، پگاه ترکی طراح لباس و صحنه، هادی آموزگار مجری طرح، وحید میثاقی طراح پوستر و بروشور، امین رضا اولیا، ماهگل کرامتی، آرین عزیزی دستیار کارگردان، البرز نبویان انتخاب موسیقی، بهنام مالکی ساخت دکور، نیما اقلیما ساخت تیزر، محمدرضا ایمانیان مدیر تبلیغات، هادی آموزگار عکاس، سارا حدادی مدیر روابط عمومی و امور رسانه ای اشاره کرد.