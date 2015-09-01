۲۵۰۰ مورد پیوند کلیه در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه انجام شد

دکتر جعفر سیاه چشم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این راستا استان در بخش پیوند کلیه به عنوان قطب شمالغرب کشور مطرح است افزود: همچنین طی سال گذشته ۲۹ هزار و ۶۱۱ نفر در استان تحت عمل جراحی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: از این تعداد عمل جراحی۳۴۳ مورد پیوند قرنیه، شش مورد پیوند مغز و استخوان و هفت مورد کشت سلولی غضروف استخوان است که نشان دهنده ظرفیت و پتانسیل بالای استان در بخش پیوند است.

دکتر سیاه چشم با اعلام اینکه هم اکنون ۲۰ گروه فوق تخصص بخش داخلی و ۳۵ نفر دکتر فوق تخصص و فلوشیب در بیمارستان امام خمینی فعالیت می کنند ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر ظرفیت تخت های بستری بیمارستان جوابگوی بیماران مراجعه کننده نیست.

وی با اعلام اینکه بیمارستان امام خمینی در اوایل تاسیس خود ۲۹۸ تخت خوابه بود ولی با توسعه عمرانی این بیمارستان تعداد این تخت ها به ۴۹۷ رسیده است افزود: مبود تخت و جوابگو نبودن آنها برای بستری و تحت نظر بودن بیمار از اساسی ترین مشکلات این بیمارستان به شمار می رود.

دکتر سیاه چشم با اشاره میزان بیمار مراجعه کننده به اورژانس این بیمارستان اظهار داشت: روزانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ نفر به قسمت اورژانس مراجعه می کنند و دو متخصص طب در اورژانس به صورت ۲۴ ساعته مستقر هستند.

مدير داخلی بیمارستان امام خمینی ارومیه در خصوص درمانگاه این بیمارستان گفت: تعداد مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان در سال گذشته بیش از ۳۵۹ هزار نفراست.

وی ادامه داد: ایجاد چهار درمانگاه اقماری در سطح شهر از بار ازدحام مراجعه کننده به این بیمارستان بیش از نصف کاسته است و روزانه ۱۷۰۰ نفر به درمانگاه این بیمارستان مراجعه می کنند.