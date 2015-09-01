۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۰۲

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

۲ میلیون نفر در کشور نیازمند خدمات بهزیستی هستند

سنندج - رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر دو میلیون نفر یعنی ۲.۵ درصد از جمعیت کشور نیازمند خدمات بهزیستی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: تا کنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سامانه بهزیستی ثبت شده اند و این بدان معنا است که نیمی از نیازمندان به خدمات بهزیستی زیر پوشش این نهاد قرار ندارند.

وی افزود: طبق آمار موجود ۴۰۰ هزار معلول روستایی داریم و توانبخشی مبتنی بر خانواده یکی از اولویت های ما بوده که در حال گسترش است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: ارتقاء خدمات رسانی به افراد تحت پوشش یکی از برنامه های اولویت دار سازمان است و خوشبختانه در این راستا تاکنون گام های ارزنده ای در سطح کشور برداشته شده است.

محسنی بندپی یادآور شد: همچنین مراکز تخصصی خوبی در سراسر کشور راه اندازی شده است و ارائه بسیاری از خدمات نیز در راستای رفاه جامعه تحت پوشش به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه آسیب ها با توجه به صنعتی شدن و توسعه فضای مجازی افزایش نامعقولی داشته و معلولیت های ناشی از تصادفات و بیماری های قلبی و عروقی نیز همزمان در حال افزایش است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در شرایط کنونی باید نسبت به کنترل آسیب های اجتماعی و اختلالات روحی و روانی برنامه ریزی لازم را داشته باشیم و در کنار آن نیز بتوانیم خدمات لازم را به معلولان جامعه ارائه دهیم.

محسنی بندپی اظهار داشت: طبق دستورالعمل ها خوشبختانه بهزیستی یک رویکرد علمی به مسائل اجتماعی جامعه دارد و در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار نیرو داریم که بیشتر آن ها کارشناس، کارشناس ارشد و دکترای روانشناسی بالینی، علوم تربیتی و جامعه شناسی هستند.

وی افزود: در دو طرح غربالگری حضور ویژه و تاثیرگذاری داشتیم که یکی از طرح ها غربالگری تنبلی چشم و در مسیر خدمات قراردادن افرادی که دارای تنبلی چشم هستند و دیگری غربالگری شنوایی سنجی کودکان زیر یک سال بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: خوشبختانه با اجرایی این طرح توانستیم ۶۳ درصد از کودکان زیر یک سال کشور را زیر پوشش قرار دهیم و هدف گذاری امسال بالای ۹۵ درصد است.

محسنی بند پی یادآور شد: کودکانی که دچار نارسایی های شنوایی هستند بعد از شناسایی بلافاصله برای دریافت خدمات تخصصی کاشت حلزون و دریافت سمعک معرفی می شوند.

وی ادامه داد: انتظار می رود با برنامه ریزی های مناسب و صورت گرفته در آینده نزدیک شاهد ارتقاء خدمات به این قشر از جامعه خواهیم بود.

