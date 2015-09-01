۲ میلیون نفر در کشور نیازمند خدمات بهزیستی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: تا کنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سامانه بهزیستی ثبت شده اند و این بدان معنا است که نیمی از نیازمندان به خدمات بهزیستی زیر پوشش این نهاد قرار ندارند.

وی افزود: طبق آمار موجود ۴۰۰ هزار معلول روستایی داریم و توانبخشی مبتنی بر خانواده یکی از اولویت های ما بوده که در حال گسترش است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: ارتقاء خدمات رسانی به افراد تحت پوشش یکی از برنامه های اولویت دار سازمان است و خوشبختانه در این راستا تاکنون گام های ارزنده ای در سطح کشور برداشته شده است.

محسنی بندپی یادآور شد: همچنین مراکز تخصصی خوبی در سراسر کشور راه اندازی شده است و ارائه بسیاری از خدمات نیز در راستای رفاه جامعه تحت پوشش به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه آسیب ها با توجه به صنعتی شدن و توسعه فضای مجازی افزایش نامعقولی داشته و معلولیت های ناشی از تصادفات و بیماری های قلبی و عروقی نیز همزمان در حال افزایش است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در شرایط کنونی باید نسبت به کنترل آسیب های اجتماعی و اختلالات روحی و روانی برنامه ریزی لازم را داشته باشیم و در کنار آن نیز بتوانیم خدمات لازم را به معلولان جامعه ارائه دهیم.

محسنی بندپی اظهار داشت: طبق دستورالعمل ها خوشبختانه بهزیستی یک رویکرد علمی به مسائل اجتماعی جامعه دارد و در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار نیرو داریم که بیشتر آن ها کارشناس، کارشناس ارشد و دکترای روانشناسی بالینی، علوم تربیتی و جامعه شناسی هستند.

وی افزود: در دو طرح غربالگری حضور ویژه و تاثیرگذاری داشتیم که یکی از طرح ها غربالگری تنبلی چشم و در مسیر خدمات قراردادن افرادی که دارای تنبلی چشم هستند و دیگری غربالگری شنوایی سنجی کودکان زیر یک سال بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: خوشبختانه با اجرایی این طرح توانستیم ۶۳ درصد از کودکان زیر یک سال کشور را زیر پوشش قرار دهیم و هدف گذاری امسال بالای ۹۵ درصد است.

محسنی بند پی یادآور شد: کودکانی که دچار نارسایی های شنوایی هستند بعد از شناسایی بلافاصله برای دریافت خدمات تخصصی کاشت حلزون و دریافت سمعک معرفی می شوند.

وی ادامه داد: انتظار می رود با برنامه ریزی های مناسب و صورت گرفته در آینده نزدیک شاهد ارتقاء خدمات به این قشر از جامعه خواهیم بود.