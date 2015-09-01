لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر استقرار سامانه‌ای ناپایدار بر روی استان طی ۲۴ ساعت آینده است.

وی با بیان اینکه با استقرار این سامانه بر روی استان تغییرات جوی شدیدی را شاهد خواهیم بود، افزود: بر این اساس برای امروز و فردا در نواحی شرق و شمال شرق استان و همچنین شرق اصفهان ورزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه وزش طوفان نیز در نقاط مستعد استان پیش‌بینی می‌شود، اضافه کرد: سرعت وزش باد استان تا حداکثر ۸۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی برای مناطق غرب، مرکز و شمال غرب استان رعد و برق همراه با بارش‌های رگباری پیش‌بینی می‌شود.

امینی در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان نیز طی ۲۴ ساعت آینده ابراز داشت: در این بازه زمانی دمای کل استان بین ۳ تا ۴ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.