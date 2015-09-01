۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۴۸

بسکتبال جام ویلیام جونز - چین‎تایپه؛

ایران با شکست نماینده نیوزلند به چهارمین پیروزی دست یافت

تیم ملی بسکتبال چهارمین دیدار خود در رقابت‎های جام ویلیام جونز را با برتری برابر نماینده نیوزلند به پایان رساند تا به عنوان تنها تیم بدون باخت در صدر جدول رده‌بندی مسابقات باقی بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب سی و هفمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز که در چین تایپه جریان دارد، امروز سه شنبه دو تیم ایران و ویلنگتون نیوزلند به مصاف هم رفتند که طی آن ملی پوشان ایران با نتیجه  ۸۳ بر ۷۰صاحب برتری شدند.

نتیجه کامل دیدار تیم های ایران و نماینده نیوزلند به این شرح است:

* ایران ۸۳ - ویلنگتون نیوزلند ۷۰
(۱۳ بر ۱۵)، (۲۲ بر ۱۹)، (۲۳ بر ۲۲)، (۲۵ بر ۱۴)

این نتیجه در حالی برای تیم ایران رقم خورد که این تیم طی دیدارهای گذشته خود به ترتیب برابر کره‎جنوبی، تیم دوم چین‎‌تایپه و ژاپن نیز پیروز شده بود. 

تیم ملی بسکتبال ایران با کسب این پیروزی امتیازات خود را به عدد ۸ رساند و در صدر جدول رده‎بندی مسابقات باقی ماند.

پیش از دیدار تیم‎های ایران و ویلنگتون نیوزلند، دو تیم فیلیپین و اسپارتاک روسیه برابر هم صف آرایی کردند که طی آن فیلیپین با نتیجه ۱۰۴ بر ۵۳ حریف خود را با شکست مواجه کرد.

در ادامه سی و هفتین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز تیم ملی ایران روز چهارشنبه به مصاف اورتیک آمریکا می‏رود. این دیدار به عنوان نخستین دیدار روز پنجم مسابقات ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران برگزار خواهد شد.

زینب حاجی حسینی

