۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۴۵

هوای تهران در آستانه اضطرار قرار گرفت/بهبود کیفیت هوا با بارندگی

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت:هوای پایتخت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون روی عدد ۱۸۷در۲۴ساعت گذشته درآستانه اضطرارقرارگرفت اما با بارش باران درحال حاضرکیفیت هوابهبود یافته است.

وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آلاینده‌ها به جز ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و درات معلق کمتر از ۱۰ میکرون نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و ۱۰ میکرون در بیشتر ایستگاه‌ها فراتر حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا  در شرایط  نا سالم است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر ایستگاه شهری ری ، با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۵۰۰ آلوده ترین منطقه پایتخت است.

حسینی اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای فردای پایتخت حاکی از آسمانی کمی ابری، در بعدازظهر نیمه ابری، درپاره‌ای نقاط بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و باد و گرد و خاک است. به این ترتیب انتظار می‌رود هوای پایتخت در شرایط ناسالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.

