هوای تهران در آستانه اضطرار قرار گرفت/بهبود کیفیت هوا با بارندگی

وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آلاینده‌ها به جز ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و درات معلق کمتر از ۱۰ میکرون نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و ۱۰ میکرون در بیشتر ایستگاه‌ها فراتر حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در شرایط نا سالم است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر ایستگاه شهری ری ، با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۵۰۰ آلوده ترین منطقه پایتخت است.

حسینی اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای فردای پایتخت حاکی از آسمانی کمی ابری، در بعدازظهر نیمه ابری، درپاره‌ای نقاط بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و باد و گرد و خاک است. به این ترتیب انتظار می‌رود هوای پایتخت در شرایط ناسالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.