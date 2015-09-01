پژو ۲۰۶ با ۳۰ میلیون ریال خلافی در قزوین توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان، محمدرضا محمدی در این باره اظهار داشت: ماموران راهنمایی و رانندگی شهرستان قزوین حین کنترل وسایل نقلیه یک دستگاه خودرو سواری ۲۰۶ را جهت بررسی مدارک متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بررسی از سوابق این خودرو مشخص شد خودرو دارای ۶۲ فقره تخلف و ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال خلافی و جریمه پرداخت نشده می‌باشد که بیشترین و مهمترین تخلفات ارتکابی راننده ۲۰۶، سرعت غیرمجاز، حرکات نمایشی و مارپیچ، عدم استفاده از کمربند ایمنی و عدم توجه به فرمان پلیس بوده است.

این مسئول انتظامی افزود: در راستای اجرای ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عوامل گشت پلیس راهنمایی و رانندگی خودرو را توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال دادند.

برخورد مرگبار کامیون با عابر پیاده در قزوین

ولی‌الله رسولی‌راد فرمانده انتظامی شهرستان البرز در این باره اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان البرز روز گذشته از وقوع یک مورد حادثه رانندگی در شهرک محمدیه این شهرستان مطلع و بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی ماموران مشخص شد که یک دستگاه کامیون پس از برخورد با عابر پیاده متواری و عابر بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان سپرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز اعلام کرد: با توجه به اینکه سپر کامیون در محل تصادف از خودرو جدا شده و کنار جسد باقی مانده بود پلیس با استفاده از این سر نخ تحقیقات خود را در این خصوص آغاز کرد.

‌۱۷ راس گوساله قاچاق تحویل دامپزشکی تاکستان شد

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان گفت: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان تاکستان از یک دستگاه خودور ۱۷ راس گوساله قاچاق کشف شد.

محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر افزود: ماموران انتظامی شهرستان تاکستان حین کنترل خودروهای عبوری در محور همدان - قزوین یک دستگاه کامیون حامل دام زنده که حوالی سه راهی نرجه در حرکت بود را جهت بررسی مدارک خودرو متوقف کردند.

وی افزود: با توجه به اینکه این محموله فاقد هرگونه مجوز حمل و دامپزشکی بود ۱۷ راس گوساله قاچاق در این کامیون توقیف و با هماهنگی مراجع قضایی تحویل دامپزشکی شهرستان تاکستان شد.