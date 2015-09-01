  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۱۷

فیلم/ تصاویر عبور یک فضاپیما از کنار پلوتو

فیلم/ تصاویر عبور یک فضاپیما از کنار پلوتو

محققان انیمیشنی از تصاویر واقعی که کاوشگر «افق جدید» به زمین فرستاده، تهیه کرده اند که قابل توجه است.

دریافت 9 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر « New Horizons» ناسا در مهمترین مأموریت چند سال اخیر صنعت فضایی جهان توانست از کنار پلوتو عبور کند. این فضاپیمای روباتیک پس از سفری که نزدیک به یک دهه به طول انجامیده به پلوتو رسید.

پلوتو، سیاره کوتوله ای که تا سال ۲۰۰۶ یکی از ۹ سیاره منظومه شمسی بود اما با تعریف جدیدی که از سیارات از سوی اتحادیه بین المللی اخترشناسی ارائه شد از این مجموعه خارج و به عنوان سیاره کوتوله و همچنین نخستین گروه از مجموعه «اجرام فضایی فرانپتونی» در طبقه بندی جدیدی قرار گرفت.

محققان انیمیشنی از عبور فضاپیمای « New Horizons» از کنار پلوتو با استفاده از یک نرم افزار سه بعدی تهیه کرده اند که قابل توجه است. این انیمیشن حاصل مرتب سازی عکس ها و داده هایی است که پیش از این به زمین ارسال شده بودند.

کد مطلب 2901301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها