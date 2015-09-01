فیلم/ تصاویر عبور یک فضاپیما از کنار پلوتو

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر « New Horizons» ناسا در مهمترین مأموریت چند سال اخیر صنعت فضایی جهان توانست از کنار پلوتو عبور کند. این فضاپیمای روباتیک پس از سفری که نزدیک به یک دهه به طول انجامیده به پلوتو رسید.



پلوتو، سیاره کوتوله ای که تا سال ۲۰۰۶ یکی از ۹ سیاره منظومه شمسی بود اما با تعریف جدیدی که از سیارات از سوی اتحادیه بین المللی اخترشناسی ارائه شد از این مجموعه خارج و به عنوان سیاره کوتوله و همچنین نخستین گروه از مجموعه «اجرام فضایی فرانپتونی» در طبقه بندی جدیدی قرار گرفت.

محققان انیمیشنی از عبور فضاپیمای « New Horizons» از کنار پلوتو با استفاده از یک نرم افزار سه بعدی تهیه کرده اند که قابل توجه است. این انیمیشن حاصل مرتب سازی عکس ها و داده هایی است که پیش از این به زمین ارسال شده بودند.