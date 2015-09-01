دستگیری تولید کنندگان مشروبات الکلی دست ساز و مواد مخدر در اهر

سرهنگ رحیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه پلیس در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان اهر به طور جدی عمل می کند، اظهار داشت: تعامل و همکاری مردم با پلیس در راستای امنیت جامعه موثر و تاثیرگذار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه پلیس برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه با متخلفان به طور قاطع برخورد کرده و فضا را برای مجرمان ناامن خواهد کرد، افزود: بر همین اساس در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در اهر، دو نفر معتاد پرخطر و ۲ نفر توزیع کننده و سازنده مشروبات الکلی و مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر همچنین از کشف ۹۷ لیتر مشروب الکلی دست ساز و ۱۹ بطری مشروب الکلی خارجی در این شهرستان خبر داد و گفت: مامورین انتظامی موفق به کشف ۲۷ لیتر مشروب تخمیر شده توت، ۳۹ لیتر مشروب تخمیر شده سیب گلابی و ۳۱ لیتر مشروب آماده شدند.

وی در ادامه اظهار داشت: مجریان قانون هنگام ورود به منزل این متهمان متوجه امحاء ۱۷ بطری مشروب الکلی توسط همسر متهم شدند و با انجام اقدامات پلیسی لازم در حین خالی کردن بطری های مشروب متهمان را دستگیر و به مراجع قضایی منتقل کردند.

محمدی در پایان از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک با تلفن ۱۱۰ تماس بگیرند و گفت: همچنین تلفن ۱۹۷ سامانه ارتباط مردمی با پلیس آماده دریافت تمامی انتقادات، پیشنهادات و شکایات مردم در حوزه های مرتبط با این یگان است.