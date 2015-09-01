به گزارش خبرگزاری مهر، همایش مسئولان مجله‌های علمی صبح امروز با حضور دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سالن همایش های شهید مطهری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

علی اسکندری اظهار داشت: با وجود اینکه وزارت علوم از سال ۹۳ به سمت کیفی شدن نشریات علمی گام برداشته است، هنوز شاهد انتشار مجلاتی با کیفیت پایین هستیم که یکی از دلایل آن لزوم ارائه مقاله جهت ارتقاء اساتید و دفاع دانشجویان برای رساله است.

وی با اشاره به تعداد نشریات علمی کشور، گفت: در حال حاضر حدود ۱۱۰۰ نشریه دارای درجه علمی پژوهشی و علمی ترویجی در سطح کشور داریم و همچنین ۱۱۵۰ پرونده نیز در دست بررسی است.

نماینده دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با وزارت علوم، گفت: به منظور نمایه شدن نشریات، سامانه ای با همکاری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در حال راه اندازی است.

وی به مجموعه اقدامات وزارت علوم در این راستا اشاره کرد و افزود: از جمله فعالیت های انجام شده برای انتشار مجلات می توان به راه اندازی سامانه ارزیابی نشریات و داوری اشاره کرد و خواستار یک داوری مستمر در خصوص نشریات علمی شد.