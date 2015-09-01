۱۶۲ بوستان معرفت در زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام حسن صلامی ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه طرح اوقات فراغت،افزود: تعداد ۶۵ مربی در هسته های فرهنگی و بوستانهای معرفت در استان زنجان نسبت به آموزش و تربیت شرکت کنندگان در دوره ها اقدام می کنند.

وی ادامه داد: پرداختن به اوقات فراغت مختص به تابستان نیست و اوقات فراغت زمانی است که انسان از ساعت های طلایی خود بهره بگیرد و یک ساعت تفکر درست بهتر از یک عمر عبادت است.

حجت الاسلام صلاحی اظهار داشت: صحت و سلامت بی نیازی و محتاج نبودن به دیگران از صفات آدمی محسوب می شود و عمر طولانی اگر در خدمت خدا باشد راه پیغمبری است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: دوره جوانی دوره‌ای است که نباید به بیهودگی سپری شود، بلکه با غنی‌سازی زمان فراغت در دوران جوانی می‌توانیم فرصت‌های خوبی را برای بهبود شرایط فعلی انجام دهیم.

حجت الاسلام صلاحی افزود: امروز هجمه‌ای که با آن مواجه هستیم به عنوان جنگ‌نرم دشمن همه تلاش خود را برای ضربه زدن به کشور انجام می‌دهد و جوانان در خط اول این جنگ قرار دارند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: تبلیغات اسلامی بر اجرای برنامه های اوقات فراغت بسیار مصصم است.