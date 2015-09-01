مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته متاسفانه واژگونی خودروی وانت در جاده سلفچگان ۶ مجروح برجای گذاشت که اورژانس ۱۱۵ بلافاصله در محل حادثه اعزام شده و مصدومان را به مرکز درمانی منتقل کردند.

وی گفت: سه نفر در اثر برخورد موتورسیکلت با خودرو در ورودی بوستان جوان مجروح شدند که یک مجروح بدحال بوده و با عملیات احیا به مرکز درمانی انتقال یافت.

معاون مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم عنوان کرد: ساعاتی قبل ریزش آوار در محدوده میدان نو منجر به مصدوم شدن ۲ نفر شد.

وی ادامه داد: با اعلام وقوع این حادثه بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شده و مصدومان را جهت درمان به مرکز درمانی سطح شهر انتقال دادند.