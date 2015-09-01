جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه دهم شهریور ماه در بازار ۹۲۳ هزارتومان، طرح قدیم ۹۲۳ هزار تومان، نیم سکه ۴۷۱ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۱۴۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۱۰ تومان، هر یورو را ۳۸۶۵ تومان، هر پوند را ۵۲۴۵ تومان و درهم امارات را ۹۳۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)