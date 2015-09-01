به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمود ملکدار که دبیری جشنواره هنرهای آسمانی را عهدهدار است امروز به میان خبرنگاران آمد و به تشریح برنامههای این جشنواره پرداخت.
به گفته وی چهارمین جشنواره ملی هنرهای آسمانی ویژه حوزههای علمیه برادران و خواهران در سه رشته داستان، شعر و پژوهش در بهمن ماه امسال برگزار میشود.
وی در بیان اهداف برگزاری این جشنواره به تشکیل بانک جامع اطلاعاتی از هنروران حوزوی اشاره کرد که شناسایی هنرمندان طلبه در عرصههای مختلف هنری را شامل میشود.
حجتالاسلام ملکدار گریزی به رهاورد سه جشنواره قبلی زد و گفت: در جشنواره سوم که سال ۸۹ برگزار شد بیش از سه هزار و ۸۰۰ اثر از طلاب برادر و خواهر دریافت شد که این نسبت به دوره قبل شاهد رشد ۷۱ درصدی در بخش برادران و ۲۹ درصدی در بخش خوهران بودیم.
وی ابراز امیدواری کرد که چهارمین جشنواره هنرهای آسمانی با توجه به ویژگیهایی که نسبت به دورههای قبل دارد، مورد استقبال چشمگیر هنرمندان حوزوی قرار خواهد گرفت.
سبک زندگی طلبگی، نقش روحانیت در انقلاب و دفاع مقدس، وحدت اسلامی، راهکارهای طرح مفاهیم اخلاقی در داستان و نسبت زبان دینی با فرم داستان از بخشهای این جشنواره است.
حجتالاسلام ملکدار تاکید کرد: فراخوان ارسال مقالات و آثار از ۳۰ آبان شروع میشود و طلاب حوزههای علمیه سراسر کشور تا اول بهمن ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه دائمی این جشنواره یا به آدرس اینترنتی www.honareasemeni.ir ارسال کنند.
سازمان نشر آثار و ارزشهای روحانیت در دفاع مقدس و برخی نهادهای فرهنگی، مرکز مدیریت حوزههای علمیه را در برگزاری این جشنواره یاری میرسانند.
نظر شما